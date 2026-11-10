Roditelji su izrazili svoju zabrinutost i zbog toga što Ministarstvo zdravstva nije ponudilo odgovor na pitanje gdje će djeca nastaviti liječenje ako se privatne prakse zatvore. Na sastanku su istaknuli kako ne osporavaju potrebu za uređenjem djelatnosti, odnosno da se uvede reda u sustav - kako nove propise objašnjavaju iz Ministarstva zdravstva - ali traže da uvjeti budu stručno opravdani i usklađeni sa stvarnim potrebama. Svi dosadašnji razgovori s predstavnicima resornog ministarstva, kažu, bili su bez rezultata.