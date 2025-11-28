Bivši glavni državni inspektor
Nakon noći u pritvoru Mikulić ide na ispitivanje u USKOK
Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić nakon jučerašnjeg razrješenja s dužnosti i uhićenja zbog sumnje u korupciju prenoćio je u policijskom pritvoru, a danas ga očekuje ispitivanje u Uskoku koji potom treba odlučiti hoće li protiv njega i suoptuženika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.
U Uskoku kažu da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.
Pretres kuće trajao četiri sata
Pretres Mikulićeve kuće trajao je preko četiri sata, nakon čega je Mikulić odveden u pritvor.
Čeka se odluka USKOK-a
Uhićen i Mikulićev kum
Prema neslužbenim podacima uz Mikulića je uhićen i njegov kum Dragan Krasić, donedavni načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva te dvojica poduzetnika, zbog sumnje u davanje i primanje mita.
Mikulić koji je ranije bio predsjednik zagrebačkog HDZ-a te član predsjedništva te stranke dužnost glavnog državnog inspektora obnašao je od travnja 2019. godine.
Smijenjen na zatvorenoj sjednici Vlade
O Mikulićevoj smjeni Vlada RH je izvijestila u priopćenju sa zatvorenog dijela današnje sjednice, ne navodeći razloge za razrješenje.
Mediji su ranije, pozivajući se na neslužbene podatke, izvijestili da je Uskok izdao uhidbeni nalog za Mikulića i još tri osobe, a kao razlog su naveli aferu sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek.
Istraga protiv supružnika Šincek i suosumnjičenika pokrenuta je zbog nepropisnog odlaganja desetaka tisuća prostornih metara medicinskog i plastičnog otpada uvezenog iz Italije i Slovenije te od hrvatskih tvrtki koji su zakopavali na području Varaždina, Gospića i Benkovca čime su ugrozili okoliš, ali i živote i zdravlje stanovništva.
Uhićen dok je bio u lovu
Mikulić je uhićen u četvrtak u poslijepodnevnim satima, kako se neslužbeno doznaje, na području Sisačko-moslavačke županije, dok je navodno bio u lovu.
Uskok i policija su, ne navodeći identitete, izvijestili da je na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije uhićeno više osoba te da je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji, odnosno pretresi i prikupljanje dugih dokaza.
