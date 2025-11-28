Nakon noći u pritvoru Mikulić ide na ispitivanje u USKOK

O Mikulićevoj smjeni Vlada RH je izvijestila u priopćenju sa zatvorenog dijela današnje sjednice, ne navodeći razloge za razrješenje.

Mediji su ranije, pozivajući se na neslužbene podatke, izvijestili da je Uskok izdao uhidbeni nalog za Mikulića i još tri osobe, a kao razlog su naveli aferu sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek.

Istraga protiv supružnika Šincek i suosumnjičenika pokrenuta je zbog nepropisnog odlaganja desetaka tisuća prostornih metara medicinskog i plastičnog otpada uvezenog iz Italije i Slovenije te od hrvatskih tvrtki koji su zakopavali na području Varaždina, Gospića i Benkovca čime su ugrozili okoliš, ali i živote i zdravlje stanovništva.