Bivši glavni državni inspektor

Nakon noći u pritvoru Mikulić ide na ispitivanje u USKOK

Hina
28. stu. 2025. 06:11
07:01
28.11.2025., Zagreb - Uhiceni glavni drzavni inspektor, Andrija Mikulic i inspektori izlaze iz kuce nakon zavrsene pretrage. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic / Pixsell

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić nakon jučerašnjeg razrješenja s dužnosti i uhićenja zbog sumnje u korupciju prenoćio je u policijskom pritvoru, a danas ga očekuje ispitivanje u Uskoku koji potom treba odlučiti hoće li protiv njega i suoptuženika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

U Uskoku kažu da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

07:01

prije 12 min.

Pretres kuće trajao četiri sata

Pretres Mikulićeve kuće trajao je preko četiri sata, nakon čega je Mikulić odveden u pritvor.

PXL_281125_142567663
Sanjin Strukic / Pixsell

06:59

prije 14 min.

Čeka se odluka USKOK-a

U Uskoku kažu da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

06:58

prije 14 min.

Uhićen i Mikulićev kum

Prema neslužbenim podacima uz Mikulića je uhićen i njegov kum Dragan Krasić, donedavni načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva te dvojica poduzetnika, zbog sumnje u davanje i primanje mita.

Mikulić koji je ranije bio predsjednik zagrebačkog HDZ-a te član predsjedništva te stranke dužnost glavnog državnog inspektora obnašao je od travnja 2019. godine.

06:58

prije 15 min.

Smijenjen na zatvorenoj sjednici Vlade

O Mikulićevoj smjeni Vlada RH je izvijestila u priopćenju sa zatvorenog dijela današnje sjednice, ne navodeći razloge za razrješenje.

Mediji su ranije, pozivajući se na neslužbene podatke, izvijestili da je Uskok izdao uhidbeni nalog za Mikulića i još tri osobe, a kao razlog su naveli aferu sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek.

Istraga protiv supružnika Šincek i suosumnjičenika pokrenuta je zbog nepropisnog odlaganja desetaka tisuća prostornih metara medicinskog i plastičnog otpada uvezenog iz Italije i Slovenije te od hrvatskih tvrtki koji su zakopavali na području Varaždina, Gospića i Benkovca čime su ugrozili okoliš, ali i živote i zdravlje stanovništva.

06:57

prije 16 min.

Uhićen dok je bio u lovu

Mikulić je uhićen u četvrtak u poslijepodnevnim satima, kako se neslužbeno doznaje, na području Sisačko-moslavačke županije, dok je navodno bio u lovu. 

Uskok i policija su, ne navodeći identitete, izvijestili da je na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije uhićeno više osoba te da je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji, odnosno pretresi i prikupljanje dugih dokaza.

Andrija Mikulić uskok

