Sindikat pravosudne policije poručio Ministarstvu: Nećemo pristati na stvaranje privida zadovoljstva

Iz sindikata zaključuju kako neće pristati na stvaranje privida zadovoljstva dok zaposlenici svoj standard moraju popravljati prekovremenim radom. Umjesto uljepšanih statistika, traže konkretna rješenja, stvaran socijalni dijalog i poštovanje. "Vrijeme je da se prestane govoriti o nama i da se napokon počne razgovarati s nama", poručuju iz Sindikata pravosudne policije Hrvatske.