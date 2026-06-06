reakcija na izjave
Sindikat pravosudne policije poručio Ministarstvu: Nećemo pristati na stvaranje privida zadovoljstva
Sindikat pravosudne policije Hrvatske reagirao je na izjave iz Ministarstva pravosuđa, poručivši da podaci o rekordnom broju službenika i prosječnim plaćama stvaraju iskrivljenu sliku stvarnog stanja u sustavu. Iz sindikata poručuju kako se statistikom pokušavaju prikriti kronični manjak zaposlenika, njihova preopterećenost i sve teži uvjeti rada u kaznenim tijelima, priopćio je Sindikat pravosudne policije Hrvatske.
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Sindikat posebno problematičnim smatra podatak o prosječnoj plaći od 1880 eura. Tvrde da Ministarstvo prešućuje kako se do tog iznosa dolazi prvenstveno zbog velikog broja prekovremenih sati, noćnog rada te rada vikendima i blagdanima. "Službenici ne zarađuju toliko zato što ih država adekvatno vrednuje, nego zato što rade više, duže i pod većim opterećenjem", navode u priopćenju.
Slično, tvrdnja o "rekordnih 1680 službenika" prema sindikatu ne govori ništa o nedostatku ljudi u smjenama i stvarnoj opterećenosti na radnim mjestima.
Kao najbolji pokazatelj stvarnog stanja u sustavu, sindikat ističe poteškoće pri zapošljavanju novih ljudi i odljev postojećih kadrova. Postavljaju pitanje zašto se natječaji za prijem u službu ne mogu u potpunosti popuniti te zašto znatan broj novozaposlenih nakon kratkog vremena napušta sustav.
"Kada bi uvjeti rada, mogućnosti napredovanja i materijalni položaj bili onakvi kakvima ih Ministarstvo predstavlja, ne bi postojali problemi s privlačenjem i zadržavanjem zaposlenika", smatraju u sindikatu. Zbog toga traže da se javnosti, uz prosjeke plaća, prezentiraju i podaci o fluktuaciji zaposlenih.
Sindikat također sumnja u motive sazivanja sastanka Odbora za izradu Zakona o pravosudnoj policiji za 24. lipnja ove godine. Upozoravaju da se godinama najavljuje donošenje novog zakona, koji je trebao biti pripremljen još prošle godine, no bez konkretnih pomaka.
Sastanak je zakazan samo dva dana prije prosvjeda pravosudne policije najavljenog za 26. lipnja, zbog čega se u sindikatu pitaju radi li se o stvarnoj namjeri rješavanja problema ili "pokušaju smirivanja nezadovoljstva službenika uoči prosvjeda".
Umjesto, kako kažu, selektivnog iznošenja podataka, Sindikat poziva Ministarstvo pravosuđa da javnosti transparentno predoči potpune informacije. Traže objavu podataka o tome koliko je službenika primljeno u službu u posljednjih pet godina, a koliko ih je u istom razdoblju napustilo sustav.
Zahtijevaju i informaciju o stvarnoj neto plaći službenika s dvije godine staža za redovno radno vrijeme, bez ikakvih dodataka. Također traže objavu podataka o stvarnom manjku službenika u odnosu na sistematizirana radna mjesta, kao i nedostatku osoblja u stručnim službama, zdravstvu i administraciji unutar kaznenih tijela.
Iz sindikata zaključuju kako neće pristati na stvaranje privida zadovoljstva dok zaposlenici svoj standard moraju popravljati prekovremenim radom. Umjesto uljepšanih statistika, traže konkretna rješenja, stvaran socijalni dijalog i poštovanje. "Vrijeme je da se prestane govoriti o nama i da se napokon počne razgovarati s nama", poručuju iz Sindikata pravosudne policije Hrvatske.
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