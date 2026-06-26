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Krešo i Tatarević

Sindikat pravosudne policije: Čim smo najavili prosvjed, drugi dan su nas pozvali u Povjerenstvo

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Maja Štrbac
|
26. lip. 2026. 19:54
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Sindikat pravosudne policije (SPPH) organizirao je danas u Zagrebu mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Povod je nedonošenje Zakona o pravosudnoj policiji, a kao razlog nezadovoljstva navode i izostanak sustavnog rješavanja problema njihovih plaća i ostalih prava. Tim povodom su u Pregledu dana kod naše Maje Štrbac gostovali predsjednik i dopredsjednik SPPH-a, Armin Tatarević te Jelenko Krešo

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"Naši konkretni zahtjevi su: famozni Zakon o pravosudnoj policiji. Imamo šumu zakona, svugdje smo razbacani, nemamo jedinstveni zakon. Želimo jedinstvenu platformu da znamo koja su naša prava, a koje obveze: kako se primamo, napredujemo, kako odlazimo u mirovinu, stegovno i materijalno odgovaramo", rekao je Jelenko Krešo, dopredsjednik SPPH-a.

"Imamo to i sada, ali sve je razbacano, svatko to može čitati kako želi; jedna ustanova ovako, druga onako. Mi želimo znati otkud krećemo, da kad dođete u sustav znate što možete očekivati i što morate dati sustavu", dodao je.

"Prije godinu dana počela je priča oko našeg zakona. Ministar Damir Habijan to je pokrenuo, dosadašnji ministri nisu se htjeli baviti time. On je oformio Povjerenstvo za izradu zakona prije godinu dana, ali ništa od toga", kazao je predsjednik SPPH-a, Armin Tatarević.

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"Čim smo najavili prosvjed, drugi dan su nas pozvali na Povjerenstvo. Tražili smo da vidimo što oni predlažu, ali nisu imali ništa napisano. Kada je ministar tamo, onda se nešto radi, ali on ima obaveza, on nakon pola sata napusti Povjerenstvo i ništa se ne radi", dodao je.

"Nama je pitanje tog zakona jako bitno. Bojimo se da će nam uzeti beneficirani radni staž, uzeli su nam topli obrok i dva dana godišnjeg. Uzeli su nam i 30 posto dodatka na plaću. Bojimo se."

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armin tatarević jelenko krešo nezadovoljstvo pravosudnih policajaca prava i radni uvjeti pravosudna policija sindikat pravosudne policije hrvatske (spph) zakon o pravosudnoj policiji

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