Sindikat pravosudne policije: Čim smo najavili prosvjed, drugi dan su nas pozvali u Povjerenstvo

"Čim smo najavili prosvjed, drugi dan su nas pozvali na Povjerenstvo. Tražili smo da vidimo što oni predlažu, ali nisu imali ništa napisano. Kada je ministar tamo, onda se nešto radi, ali on ima obaveza, on nakon pola sata napusti Povjerenstvo i ništa se ne radi", dodao je.