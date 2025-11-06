U zatvorskom sustavu lani boravilo gotovo 17 tisuća osoba: Evo i koliko se zatvora gradi

Prema Zakonu o izvršavanju kazne zatvora Vlada jednom godišnje izvješćuje Sabor o radu zatvorskog sustava, a izvješće, uz pokazatelje o broju i strukturi osoba lišenih slobode, sadrži i podatke o vrsti i opisu poslova vezanih uz postupanje sa zatvorenicima, sigurnosne aspekte zatvorskog sustava, broj, strukturu i obaveze službenika zatvorskog sustava i dr.