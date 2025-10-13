Oglas

Tragedija u Bjelovaru: Urušio se zid zatvora, poginula dva radnika

author author
N1 Info , Hina
13. lis. 2025. 10:21
PXL_131025_140069509
Damir Spehar/PIXSELL

Tijekom radova na obnovi zatvora u Bjelovaru u ponedjeljak ujutro došlo je do urušavanja zabatnog zida pri čemu su poginula dvojica radnika, 59-godišnji hrvatski i 42-godišnji indijski državljanin, doznaje se u bjelovarskoj policiji.

Radnici su se zatekli u zoni urušavanja u trenutku kada se zid srušio.

Nesreća se dogodila u jutarnjim satima na gradilištu u centru grada, gdje su bili u tijeku radovi na obnovi zatvorskog objekta.

bjelovar radnici tragedija urušavanje

