Tragedija u Bjelovaru: Urušio se zid zatvora, poginula dva radnika
N1 Info , Hina
13. lis. 2025. 10:21
Tijekom radova na obnovi zatvora u Bjelovaru u ponedjeljak ujutro došlo je do urušavanja zabatnog zida pri čemu su poginula dvojica radnika, 59-godišnji hrvatski i 42-godišnji indijski državljanin, doznaje se u bjelovarskoj policiji.
Radnici su se zatekli u zoni urušavanja u trenutku kada se zid srušio.
Nesreća se dogodila u jutarnjim satima na gradilištu u centru grada, gdje su bili u tijeku radovi na obnovi zatvorskog objekta.
