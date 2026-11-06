maksimalan broj policajaca
Policija najavila pojačane kontrole diljem Hrvatske: Evo što će posebno provjeravati
Poseban naglasak bit će na vozačima pod utjecajem alkohola, a policija će angažirati maksimalan broj raspoloživih službenika i opreme za nadzor prometa.
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Iz policije upozoravaju da se tijekom studenoga i prosinca tradicionalno povećava broj prometnih nesreća i stradavanja na cestama. Razlog je, među ostalim, povećana konzumacija alkohola tijekom blagdana, veći broj pješaka te pojačan promet zbog godišnjih odmora i dolaska hrvatskih državljana koji rade u inozemstvu.
Policija najavila pojačane kontrole
Do kraja godine policija će provoditi pojačane aktivnosti usmjerene na četiri najčešća uzroka teških prometnih nesreća – alkohol, neprilagođenu brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa i korištenje mobitela tijekom vožnje.
Posebno će se nadzirati i vozači mopeda i motocikala te ponavljači najtežih prometnih prekršaja.
U akcijama će sudjelovati maksimalan broj raspoloživih policijskih službenika, a koristit će se alkotesteri, uređaji za mjerenje brzine, testeri za droge te sustavi za automatsko očitavanje registarskih pločica.
Za Martinje dodatne kontrole
Zbog očekivane povećane konzumacije alkohola tijekom proslave Martinja, policija će od 6. do 8. studenoga te 11. i 12. studenoga dodatno pojačati nadzor vozača.
Kontrole će se provoditi na lokacijama na kojima se najčešće bilježe prometni prekršaji i nesreće povezane s alkoholom. Bit će postavljen veći broj kontrolnih punktova, a njihove lokacije tijekom akcije češće će se mijenjati.
Prošle godine gotovo tisuću alkoholiziranih vozača
Koliko je problem ozbiljan, pokazuju rezultati prošlogodišnjih kontrola tijekom vikenda uoči Martinja i na sam blagdan.
Policija je tada na području Hrvatske kontrolirala ukupno 11.367 vozača, od kojih su 922 bila pod utjecajem alkohola, dok ih je šest odbilo alkotestiranje.
Na preliminarnom testiranju na droge pozitivno je bilo pet vozača, a njih 56 odbilo je testiranje.
Najviše alkoholiziranih vozača bilo je u dobnoj skupini od 31 do 40 godina, njih 207.
Kod 433 vozača izmjerena je koncentracija alkohola između 0,5 i 1,0 promila, dok je čak 171 vozač imao više od 1,5 promila alkohola u krvi.
Policija uputila apel vozačima
Iz MUP-a pozivaju građane da nakon konzumacije alkohola ne sjedaju za upravljač, nego da koriste javni prijevoz ili taksi.
Savjetuju i da se prije izlaska dogovori tko će ostati trijezan i sigurno odvesti ostale kući.
"Zapamtite, vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu", poručuju iz policije.
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