Drama na letu Croatia Airlinesa: Zrakoplov se usred leta morao vratiti u Zagreb

Đuzel je dodao da je postojeći sustav rasvjete star više od 30 godina te da se posljednje tri godine održava uz znatne poteškoće. Zbog toga je za sljedeću godinu planirana njegova potpuna rekonstrukcija. Dodao je kako je i ranije dolazilo do povremenih tehničkih kvarova, osobito tijekom ljetnih grmljavinskih nevremena, ali oni nisu imali znatnijeg utjecaja na rad zračne luke.