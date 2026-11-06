krenuo za Mostar
Drama na letu Croatia Airlinesa: Zrakoplov se usred leta morao vratiti u Zagreb
Putnici na letu Croatia Airlinesa OU 326 iz Zagreba za Mostar u četvrtak navečer, 5. studenoga, nisu stigli na planirano odredište. Zrakoplov se usred leta morao okrenuti i vratiti na polazište
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Zrakoplov je već bio na putu prema Mostaru kada je na mostarskom aerodromu otkazao dio sustava rasvjete.
Direktor Zračne luke Mostar Marko Đuzel potvrdio je za Bljesak.info da je došlo do tehničkog problema sa sustavom rasvjete, gdje je naglasio kako ipak nije bila riječ o potpunom mraku na pisti.
"Rasvjeta je radila, ali je u trenutku kada je zrakoplov bio na pola puta do Mostara otkazao jedan dio sustava. Prema sigurnosnim protokolima to više nije bilo dovoljno za slijetanje. Zrakoplov se iz sigurnosnih razloga morao vratiti na polazišnu točku", pojasnio je Đuzel.
Đuzel je dodao da je postojeći sustav rasvjete star više od 30 godina te da se posljednje tri godine održava uz znatne poteškoće. Zbog toga je za sljedeću godinu planirana njegova potpuna rekonstrukcija. Dodao je kako je i ranije dolazilo do povremenih tehničkih kvarova, osobito tijekom ljetnih grmljavinskih nevremena, ali oni nisu imali znatnijeg utjecaja na rad zračne luke.
O neugodnom iskustvu leta za portal Bljesak.info obavijestio je jedan od putnika, nezadovoljan ponajprije ponuđenim rješenjem avioprijevoznika nakon povratka u Zagreb.
"Putnici su bili bijesni jer je ponuđen tek let za subotu koji bi išao do Sarajeva, a odatle autobusom za Mostar", naveo je čitatelj, te istaknuo kako je zamjensko putovanje organizirano s čak dva dana odmaka, i to kombinacijom zraka i ceste
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