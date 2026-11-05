KRAĐA NOVCA S RAČUNA
Policija upozorava na novu prijevaru koja se širi Hrvatskom
Dvije osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ostale su bez novca nakon što su prevaranti, predstavljajući se kao policijski službenici tijekom videopoziva, od njih zatražili osobne i bankovne podatke.
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Policijska uprava dubrovačko-neretvanska upozorila je na novi oblik prijevare čije su mete strani državljani koji borave u Hrvatskoj.
Prema dosad zabilježenim slučajevima, prevaranti kontaktiraju žrtve putem internetskih komunikacijskih aplikacija, lažno se predstavljajući kao policijski službenici. Kako bi zadobili njihovo povjerenje, tijekom videopoziva traže da im pokažu dozvolu boravka, ali i podatke s bankovne kartice, uključujući njezin broj.
Nakon što dođu do osobnih i financijskih podataka, koriste ih za neovlašteno raspolaganje novcem na bankovnim računima žrtava.
Dvoje stranih državljana ostalo bez novca
Ovakva prijevara zabilježena je tijekom srijede na području nadležnosti Policijske postaje Ston, a prevarene su dvije osobe.
Riječ je o dvojici stranih državljana koji imaju uredno reguliran boravak i rad u Hrvatskoj. Obojica su nasjela na prijevaru i ostala bez novca na svojim računima. Jedan je oštećen za 963 eura, a drugi za 233 eura.
Policija upozorava građane da budu oprezni te ističe kako od njih nikada neće putem internetskog videopoziva tražiti otkrivanje PIN-a, CVV/CVC broja, jednokratnih autorizacijskih kodova ili drugih sigurnosnih podataka bankovnih kartica i računa.
Kako se zaštititi?
Građanima savjetuju da ne vjeruju osobama koje ih kontaktiraju videopozivom i predstavljaju se kao policijski službenici, osobito ako od njih traže financijske ili bankovne podatke.
Također, ne bi smjeli pokazivati ni slati fotografije bankovnih kartica, otkrivati njihove brojeve, PIN-ove i CVV/CVC brojeve, kao ni podatke za pristup internetskom bankarstvu.
Jednokratne sigurnosne kodove koje primaju SMS-om ili putem mobilnih aplikacija ne bi smjeli dijeliti ni s kim.
Iz policije upozoravaju i da građani ne postupaju prema uputama nepoznatih osoba koje zahtijevaju hitno djelovanje ili prijete navodnim policijskim ili drugim službenim postupkom. Ako posumnjaju u vjerodostojnost poziva, trebali bi prekinuti komunikaciju i sami kontaktirati nadležnu policijsku postaju putem službenih telefonskih brojeva.
Što učiniti ako ste prevareni?
Ako ste nepoznatoj osobi otkrili podatke bankovne kartice ili računa, policija savjetuje da odmah kontaktirate banku i zatražite blokiranje kartice, odnosno poduzimanje potrebnih mjera za zaštitu računa.
Svaku sumnju na prijevaru ili pokušaj prijevare potrebno je prijaviti policiji pozivom na broj 192 ili osobnim dolaskom u najbližu policijsku postaju.
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