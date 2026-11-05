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POMOĆ GRAĐANA

Prepoznajete li ovog muškarca? Traži ga splitska policija

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N1 Info
|
05. stu. 2026. 15:58
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policija fotka
PU splitsko-dalmatinska

Policija traga za muškarcem kojeg povezuje s narušavanjem javnog reda i mira u autobusu javnog gradskog prijevoza u Splitu te je objavila njegovu fotografiju i pozvala građane da pomognu u njegovu pronalasku.

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Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je fotografiju muškarca za kojeg traži informacije u sklopu postupanja zbog događaja koji se zbio 7. rujna 2026. godine.

Kako navode iz policije, oko 17:38 sati u autobusu javnog gradskog prijevoza na području Splita, u blizini Hercegovačke ulice, zabilježen je slučaj narušavanja javnog reda i mira i počinjenja prekršaja.

Muškarca s objavljene fotografije policija dovodi u vezu s tim događajem te poziva sve koji ga prepoznaju ili imaju informacije o njemu da se jave.

Građani informacije mogu dostaviti pozivom na broj 192 ili putem e-pošte na adresu [email protected], poručili su iz policije.

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