POMOĆ GRAĐANA
Prepoznajete li ovog muškarca? Traži ga splitska policija
Policija traga za muškarcem kojeg povezuje s narušavanjem javnog reda i mira u autobusu javnog gradskog prijevoza u Splitu te je objavila njegovu fotografiju i pozvala građane da pomognu u njegovu pronalasku.
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Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je fotografiju muškarca za kojeg traži informacije u sklopu postupanja zbog događaja koji se zbio 7. rujna 2026. godine.
Kako navode iz policije, oko 17:38 sati u autobusu javnog gradskog prijevoza na području Splita, u blizini Hercegovačke ulice, zabilježen je slučaj narušavanja javnog reda i mira i počinjenja prekršaja.
Muškarca s objavljene fotografije policija dovodi u vezu s tim događajem te poziva sve koji ga prepoznaju ili imaju informacije o njemu da se jave.
Građani informacije mogu dostaviti pozivom na broj 192 ili putem e-pošte na adresu [email protected], poručili su iz policije.
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