Prvi hrvatski ministar u Kambodži

Prvog dana svog posjeta Grlića Radmana je primio kralj Norodom Sihamoni te se susreo s premijerom Hunom Manetom, a dan kasnije susrest će se i ministrom vanjskih poslova. Grlić Radman je u Kambodži, državi koja se sve više otvara međunarodnoj zajednici, i kao predstavnik EU-a, pojasnilo je ministarstvo.