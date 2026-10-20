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Žestoka rasprava u Saboru zbog izbora ravnatelja HRT-a. Oporba: "Bit će produžena ruka HDZ-a"

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Hina
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20. lis. 2026. 16:19
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Luka Stanzl/PIXSELL

Oporba je u utorak, raspravljajući o prijedlogu da se Dražen Miočić imenuje novim ravnateljem HRT-a, tvrdila da vladajući politički utječu na javni servis i da postupak izbora nije usklađen s europskim Aktom o slobodi medija, iz HDZ-a to odbacuju i ističu da je Miočić bio najbolji kandidat.

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Glavni kriterij za odabir novog glavnog ravnatelja HRT-a bio je program upravljanja HRT-om za sljedeće razdoblje, istaknuo je Josip Borić, predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, predlagatelja imenovanja.

Ocijenio je da je Miočić, među šest prijavljenih i pred Odborom saslušanih kandidata, ponudio najcjelovitiji pogled na upravljanje i razvoj javne televizije.

Miočić je na HRT-u od 1994. godine, bio je novinar, urednik Informativnog programa i ravnatelj Programa. Među prioritetima njegova programa, Borić je izdvojio otvaranje prostora vanjskim i neovisnim produkcijama, raznovrsniji sadržaj, jačanje javne uloge HRT-a u informiranju, obrazovanju i zabavi, tehnološku prilagodbu, financijsku stabilnost i brigu o zaposlenicima.

Borić je odbacio oporbene kritike o (ne)zakonitosti postupka izbora zbog, kako su naglašavali, neusklađenosti s europskim Aktom o slobodi medija koji je na snazi od 2025., a traži depolitizaciju imenovanja čelnih ljudi javnih medijskih servisa. 

Oporba smatra da je imenovanje trebalo odgoditi do donošenja novog Zakona o HRT-u, koje je predviđeno do kraja ove godine. 

Oporba: Nastavlja se politički utjecaj na javni servis

"Biranje običnom većinom u Saboru, što će HDZ sutra napraviti, je odabir isključivo HDZ-ove većine, a to je političko uplitanje", rekao je Ivan Račan (SDP). Upozorava da Miočić, unatoč novinarskom i uredničkom iskustvu, nema poslovno-menadžersko iskustvo.

 I zastupnici Možemo! prozvaju vladajuće da nastavljaju s političkim utjecajem na javni servis. Sandra Benčić kaže da vladajući izravno biraju sve čelne ljude javnih medijskih servisa te usporedila način upravljanja HRT-om s onim u Mađarskoj pod Viktorom Orbanom.

"Obećali ste da će Zakon o HRT-u biti usklađen do kraja godine, ali ste odlučili birati ravnatelja HRT-a i Hine prije toga, po starom zakonu, da si osigurate da ne postoji stvarni politički pluralizam predstavljen na javnoj televiziji", poručila je.

I Marijana Puljak (Centar) drži da će "ovaj ravnatelj biti produžena ruka HDZ-a" te da će HRT pod njegovom paskom "ostati poslušni servis vlasti, a ne slobodni javni servis svih građana". 

Rečeno je da su najbolji program prilikom ranijih izbora imali i Kazimir Bačić i Robert Šveb, podsjetio je IDS-ov Dalibor Paus. "A Bačić je bio ravnatelj koji je imao izuzetno velik broj tužbi protiv novinara, koji je završio s potvrđenom optužnicom za mito", podsjetio je te upozorio da se vlastita proizvodnja HRT-a zadnjih 10 godina pogoršala.

Ako je istina da se program Miočića ne razlikuje od prethodnih ravnatelja, od kojih su neki završili u zatvorima, to je nova sramota, rekao je Božo Petrov (Most). Poručio je kako javna televizija, s obzirom na poseban sustav financiranja, ne može biti niti jedne političke vlasti, a kvaliteta proizvodnje mora opravdati novac koji građani za nju izdvajaju.

HDZ: Oporbi najedanput ne valja zakon koji je SDP donio

HDZ-ovi zastupnici optužili su oporbu za licemjerstvo, ustvrdivši kako im "sada najedanput ne valja" zakon donesen upravo za vrijeme SDP-ove vlade. 

"Izbor je proveden transparentno i u skladu s važećim zakonom i europskim pravilima", poručio je Borić. 

Nikola Mažar ističe važnost HRT-a u informiranju građana, očuvanju hrvatskog jezika, kulture i nacionalnog identiteta, te poručuje da javni servis mora biti "prostor u kojem se čuje glas cijele Hrvatske".

Cilj je, naglasio je, HRT kojemu građani vjeruju i koji "profesionalno i neovisno izvještava, odgovorno upravlja javnim sredstvima".

Raspravljalo se i o financijskoj neovisnosti HRT-a te mogućem povećanju pristojbe, a  Ivica Baksa (NPS) založio se za socijalno osjetljiviji model financiranja, posebno za umirovljenike. Borić je istaknuo da se u pripremi novog zakona razmatraju i drukčiji modeli pristojbe.

Glavnog ravnatelja HRT-a na mandat od pet godina imenuje Hrvatski sabor.

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