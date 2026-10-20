Žestoka rasprava u Saboru zbog izbora ravnatelja HRT-a. Oporba: "Bit će produžena ruka HDZ-a"

Ako je istina da se program Miočića ne razlikuje od prethodnih ravnatelja, od kojih su neki završili u zatvorima, to je nova sramota, rekao je Božo Petrov (Most). Poručio je kako javna televizija, s obzirom na poseban sustav financiranja, ne može biti niti jedne političke vlasti, a kvaliteta proizvodnje mora opravdati novac koji građani za nju izdvajaju.