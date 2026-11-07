Suci odgovorili Frankoviću: "U 77 posto presuda za drogu u Dubrovniku izriče se bezuvjetni zatvor"

"Navedeni podaci pokazuju da se u predmetima u kojima je krivnja dokazana izriču i bezuvjetne zatvorske kazne. Sud može odlučivati samo o predmetima koji su pred njega dostavljeni, na temelju zakonito pribavljenih i izvedenih dokaza. Otkrivanje kaznenih djela i počinitelja te kazneni progon u nadležnosti su policije i državnog odvjetništva, dok sud neovisno odlučuje o krivnji i kazni“, ističe se u priopćenju UHS-a.