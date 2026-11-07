DUBROVAČKI SUDOVI
Suci odgovorili Frankoviću: "U 77 posto presuda za drogu u Dubrovniku izriče se bezuvjetni zatvor"
U povodu javnih istupa o postupanju pravosudnih tijela u slučajevima povezanima s drogama, Udruga hrvatskih sudaca (UHS) objavila je u subotu podatke o radu dubrovačkih sudova, istaknuvši da se za trgovinu drogama u 77 posto osuđujućih presuda izriče bezuvjetna kazna zatvora.
Reakcija UHS-a uslijedila je nakon što je dubrovački gradonačelnik Mato Franković na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća ustvrdio da, prema njegovoj procjeni, ne postoji institucija u Hrvatskoj u kojoj nema barem deset posto konzumenata droge, spominjući pritom sudove, Državno odvjetništvo, Hrvatski sabor i političke institucije.
"Prema podacima Općinskog suda u Dubrovniku, 2025. i 2026. zaprimljene su 42 optužnice zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a presude su donesene u 35 predmeta. Od presuđenih predmeta 85,7 posto završilo je osuđujućom presudom, a u 76,7 posto osuđujućih presuda izrečena je bezuvjetna kazna zatvora“, navodi UHS.
Dodaju da su, prema podacima Županijskog suda u Dubrovniku, u istom razdoblju zaprimljene tri optužnice protiv punoljetnih optuženika za najteže oblike tog kaznenog djela.
"Sudovi odlučuju na temelju dokaza"
"Navedeni podaci pokazuju da se u predmetima u kojima je krivnja dokazana izriču i bezuvjetne zatvorske kazne. Sud može odlučivati samo o predmetima koji su pred njega dostavljeni, na temelju zakonito pribavljenih i izvedenih dokaza. Otkrivanje kaznenih djela i počinitelja te kazneni progon u nadležnosti su policije i državnog odvjetništva, dok sud neovisno odlučuje o krivnji i kazni“, ističe se u priopćenju UHS-a.
Poručuju da UHS podržava svako odgovorno upozoravanje na problem konzumacije i nezakonite trgovine drogama, osobito kada je riječ o zaštiti djece i mladih.
"Riječ je o ozbiljnom društvenom problemu čije suzbijanje zahtijeva učinkovito i koordinirano djelovanje svih nadležnih institucija, uz odgovornost svake od njih za rezultate u okviru vlastitih ovlasti. O radu sudova zato je potrebno govoriti na temelju provjerljivih podataka i stvarnih ishoda postupaka, a ne paušalnih ocjena“, ustvrdili su.
Franković sudovima poručio da maknu dilere s ulica
Dubrovački ogranak UHS-a ocijenio je ranije Frankovićeve tvrdnje potpuno neprihvatljivima, poručivši da za takve procjene nije iznio nikakve konkretne dokaze.
Franković im je poručio da "ne traže izlike u pisanju nepotrebnih priopćenja", nego da "maknu dilere s ulica". Istaknuo je da policijski službenici diljem Hrvatske otkrivaju dilere, prikupljaju dokaze i privode osumnjičene, a potom iste osobe ponovno susreću na ulici.
"Nerijetko se događa da privedeni diler prije napusti zgradu suda nego policajci koji su ga priveli. Kako se osjeća policajac koji ponovno privodi osobu koju je već više puta priveo? Kakvu poruku time šaljemo njemu, a kakvu građanima?", istaknuo je Franković.
Franković traži obvezni zatvor za trgovinu drogom
Prije dva dana Franković je Ministarstvu pravosuđa i uprave podnio inicijativu za obvezno izdržavanje zatvorske kazne za trgovinu drogom, kojom bi se, kako tvrdi, sudovima onemogućilo izricanje uvjetne osude za to kazneno djelo.
Frankovićev prijedlog predviđa isključivanje mogućnosti uvjetnih i djelomično uvjetnih osuda te zamjene zatvorske kazne radom za opće dobro, i to i u slučajevima ublažavanja kazne ili sklapanja sporazuma s državnim odvjetništvom.
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