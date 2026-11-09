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spojena konstrukcija

FOTO / Pogledajte kako napreduje novi stadion u Kranjčevićevoj

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N1 Info
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09. stu. 2026. 13:15
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09.11.2026., Zagreb - Radovi na stadionu Kranjceviceva. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Objavljene su nove snimke radova na novom stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Najnovije zračne fotografije pokazuju da je spojena krovna konstrukcija iznad južne i istočne tribine. Stadion bi početkom sljedeće godine trebao biti spreman za odigravanje nogometnih utakmica.

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Novi stadion u Kranjčevićevoj imat će kapacitet od 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta.

Teren će biti dimenzija 105 puta 68 metara, a stadion će zadovoljavati kriterije UEFA-ine četvrte kategorije. Na njemu će se moći igrati i europske utakmice.

09.11.2026., Zagreb - Radovi na stadionu Kranjceviceva. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Projekt uključuje i uređenje okolnog prostora, izgradnju novog gradskog trga površine 6300 četvornih metara, više od 400 parkirališnih mjesta te postavljanje solarne elektrane.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 38,15 milijuna eura bez PDV-a, odnosno oko 47,69 milijuna eura s PDV-om, a financira ga Grad Zagreb.

Izvođač radova je Strabag, a prema posljednjem aneksu, rok za završetak građevinskih radova pomaknut je na 1. prosinca 2026. godine, dok je konačni rok za ispunjenje svih ugovornih obveza 1. veljače 2027. godine.

Već u ožujku iduće godine tamo bi trebali zaigrati Dinamo i Lokomotiva.

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