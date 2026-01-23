FOTO / Stadionski boom u Hrvatskoj: U 2026. godini čak pet velikih gradilišta

Sport i infrastruktura u Hrvatskoj ulaze u prelomnu godinu — 2026. bit će odlučujuća za budućnost nogometa i sportskih objekata diljem zemlje. Nakon godina stagnacije i brojnih najava, čak pet velikih gradilišta stadiona širom Hrvatske stavljeno je u pun pogon, od kapitalnih projekata u Zagrebu do novih sportskih arena u regionalnim centrima.
Oglas
1. Stadion u Kranjčevićevoj – najveći projekt u Zagrebu
Najveći i najvažniji projekt je novi stadion u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Radovi napreduju, konstrukcija tribina je u tijeku, a objekt će imati 11 163 mjesta i UEFA kategoriju 4. Plan je da stadion bude dovršen do rujna 2026., kada će služiti kao privremeni dom Dinamu i Lokomotivi prije nego što počne gradnja novog Maksimira, piše Bauštela.
2. Kamp Hrvatskog nogometnog saveza – razvojna baza u Velikoj Gorici
U Velikoj Gorici gradi se moderno središte HNS-a s upravnom zgradom, stadionom od 1 500 mjesta, tri terena i pratećom infrastrukturom. Projekt vrijedan oko 15 milijuna eura trebao bi biti gotov do 2027., ali već 2026. donosi veliki napredak radova.
3. Arena Bjelovar – novi stadion s kompletnom infrastrukturom
U Bjelovaru je izdana građevinska dozvola za Arena Bjelovar, stadion sa 5 000 mjesta prema standardima Prve HNL i europskih natjecanja. Radovi bi trebali početi u ožujku 2026. i završiti u ljeto 2027., što znači da već naredne godine grad dobiva novu sportsku ikonu.
4. Stadion u Opatiji – manji, ali važan projekt
U Opatiji se gradi stadion kapaciteta 802 mjesta, s novim travnjakom i moderniziranim sadržajima. Iako neće zadovoljiti uvjete najvišeg ranga natjecanja ako NK Opatija izbori ulazak u SuperSport HNL, objekt se očekuje otvoriti na proljeće 2026. godine.
5. Stadion kraj Save – novi život za stadion u Slavonskom Brodu
U Slavonskom Brodu nastavlja se rekonstrukcija Stadiona kraj Save s ciljem povećanja kapaciteta i modernizacije sadržaja, uključujući tribine prilagođene osobama s invaliditetom i dodatne ugostiteljske i medijske prostore. Radovi su u tijeku i očekuje se završetak tijekom 2026. godine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas