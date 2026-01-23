FOTO / Stadionski boom u Hrvatskoj: U 2026. godini čak pet velikih gradilišta

Najveći i najvažniji projekt je novi stadion u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Radovi napreduju, konstrukcija tribina je u tijeku, a objekt će imati 11 163 mjesta i UEFA kategoriju 4. Plan je da stadion bude dovršen do rujna 2026., kada će služiti kao privremeni dom Dinamu i Lokomotivi prije nego što počne gradnja novog Maksimira, piše Bauštela.