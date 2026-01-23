Oglas

prelomna godina za sport

FOTO / Stadionski boom u Hrvatskoj: U 2026. godini čak pet velikih gradilišta

stadion u kranjčevićevoj
Potpuno novi projekt za stadion u Kranjčevićevoj, Foto: Grad Zagreb

Sport i infrastruktura u Hrvatskoj ulaze u prelomnu godinu — 2026. bit će odlučujuća za budućnost nogometa i sportskih objekata diljem zemlje. Nakon godina stagnacije i brojnih najava, čak pet velikih gradilišta stadiona širom Hrvatske stavljeno je u pun pogon, od kapitalnih projekata u Zagrebu do novih sportskih arena u regionalnim centrima.

1. Stadion u Kranjčevićevoj – najveći projekt u Zagrebu

Najveći i najvažniji projekt je novi stadion u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Radovi napreduju, konstrukcija tribina je u tijeku, a objekt će imati 11 163 mjesta i UEFA kategoriju 4. Plan je da stadion bude dovršen do rujna 2026., kada će služiti kao privremeni dom Dinamu i Lokomotivi prije nego što počne gradnja novog Maksimira, piše Bauštela.

stadion u kranjčevićevoj
Potpuno novi projekt za stadion u Kranjčevićevoj, Foto: Grad Zagreb

2. Kamp Hrvatskog nogometnog saveza – razvojna baza u Velikoj Gorici

U Velikoj Gorici gradi se moderno središte HNS-a s upravnom zgradom, stadionom od 1 500 mjesta, tri terena i pratećom infrastrukturom. Projekt vrijedan oko 15 milijuna eura trebao bi biti gotov do 2027., ali već 2026. donosi veliki napredak radova.

hns kamp
HNS kamp, Foto: Gradit /HNS

3. Arena Bjelovar – novi stadion s kompletnom infrastrukturom

U Bjelovaru je izdana građevinska dozvola za Arena Bjelovar, stadion sa 5 000 mjesta prema standardima Prve HNL i europskih natjecanja. Radovi bi trebali početi u ožujku 2026. i završiti u ljeto 2027., što znači da već naredne godine grad dobiva novu sportsku ikonu.

stadion u bjelovaru
Stadion u Bjelovaru, Foto: Dario Hrebak/Facebook

4. Stadion u Opatiji – manji, ali važan projekt

U Opatiji se gradi stadion kapaciteta 802 mjesta, s novim travnjakom i moderniziranim sadržajima. Iako neće zadovoljiti uvjete najvišeg ranga natjecanja ako NK Opatija izbori ulazak u SuperSport HNL, objekt se očekuje otvoriti na proljeće 2026. godine.

stadion opatija
Stadion Opatija, Foto: Grad Opatija

5. Stadion kraj Save – novi život za stadion u Slavonskom Brodu

U Slavonskom Brodu nastavlja se rekonstrukcija Stadiona kraj Save s ciljem povećanja kapaciteta i modernizacije sadržaja, uključujući tribine prilagođene osobama s invaliditetom i dodatne ugostiteljske i medijske prostore. Radovi su u tijeku i očekuje se završetak tijekom 2026. godine.

stadion slavonski brod
Stadion kraj Save, Foto: Grad Slavonski Brod

Teme
arena bjelovar stadion bjelovar stadion u kranjčevićevoj stadion u opatiji stadion u slavonskom brodu

