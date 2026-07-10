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sportski zamah

FOTO, VIDEO / Pogledajte kako teku radovi na novom stadionu u Kranjčevićevoj

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10. srp. 2026. 14:23
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Radovi na izgradnji stadiona u Kranjcevicevoj. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

U zagrebačkoj Kranjčevićevoj ulici u tijeku su radovi na stadionu, prvom novom u Zagrebu u više od pola stoljeća. Grad Zagreb objavio je video s gradilišta i otkrio kako napreduju radovi.

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Iz Grada Zagreba objavili su da su na sjevernoj tribini završene armirano-betonska i čelična konstrukcija te krov, a u tijeku je montaža podgleda.

Istočna tribina također je dovršena, postavljena je rasvjeta, dok se na južnoj tribini priprema postavljanje krova.

Na zapadnoj strani gradi se potpuno nova zgrada, a radovi na konstrukciji i unutarnjem uređenju napreduju prema planu.

Kako su istaknuli, Grad Zagreb provodi i najveći investicijski ciklus u sportsku infrastrukturu od vremena Univerzijade.

Spomenuli su da su u tijeku kapitalni projekti rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj ulici vrijedni 48 milijuna eura te obnova Doma sportova vrijedna 47 milijuna eura, a ovog će ljeta biti otvoren bazen u Španskom, vrijedan 34 milijuna eura.

Radovi na izgradnji stadiona u Kranjcevicevoj. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Radovi na izgradnji stadiona u Kranjcevicevoj. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Radovi na izgradnji stadiona u Kranjcevicevoj. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
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"U suradnji s Vladom Republike Hrvatske, u tijeku je arhitektonsko-urbanistički natječaj za stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice. Uz novi nogometni stadion s pratećim sadržajima, vrijedan 205 milijuna eura, u sportskom kompleksu bit će i novi atletski stadion, rukometna dvorana, multifunkcionalna dvorana za košarku i futsal, te dodatni prostor za rekreaciju i vježbalište na otvorenom za građane", napisali su iz Grada.

Kapacitet ovog stadiona bit će nešto viši od 11 tisuća mjesta i bit će peti najveći u Hrvatskoj - nakon Maksimira, Poljuda, Gradskog vrta i Opus Arene.

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Teme
grad zagreb kranjčevićeva novi stadion stadion u kranjčevićevoj zagreb

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