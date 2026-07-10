FOTO, VIDEO / Pogledajte kako teku radovi na novom stadionu u Kranjčevićevoj

"U suradnji s Vladom Republike Hrvatske, u tijeku je arhitektonsko-urbanistički natječaj za stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice. Uz novi nogometni stadion s pratećim sadržajima, vrijedan 205 milijuna eura, u sportskom kompleksu bit će i novi atletski stadion, rukometna dvorana, multifunkcionalna dvorana za košarku i futsal, te dodatni prostor za rekreaciju i vježbalište na otvorenom za građane", napisali su iz Grada.