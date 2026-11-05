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Studentski rad uskoro ulazi u mirovinski staž: Poznati prvi detalji
Studentski rad uskoro bi se mogao priznavati u mirovinski staž, a prema predloženom modelu 1000 odrađenih sati vrijedilo bi šest mjeseci staža. Za maksimalnih 4000 sati studenti bi mogli ostvariti dvije godine staža, što bi im povećalo buduću mirovinu do šest posto.
O novom modelu i njegovoj provedbi u emisiji HRT-a govorili su državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić i predsjednik Hrvatskog studentskog zbora Mato Šundrica.
Za dvije godine staža potrebno 4000 sati rada
Mađerić je objasnila da su se ministar rada Alen Ružić i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs sastali s predstavnicima Hrvatskog studentskog zbora kako bi dogovorili način vrednovanja studentskog rada. Razmatralo se nekoliko modela, a odabran je onaj koji bi, prema njezinim riječima, trebao biti najjednostavniji za studente i poslodavce.
"Novi model neće iziskivati dodatne troškove ni za studente ni za poslodavce. Određen broj odrađenih sati vrednovat će se kroz mirovinski staž, objasnila je Mađerić. Prema prijedlogu, 1000 sati studentskog rada priznavalo bi se kao šest mjeseci staža, dok bi se za 4000 sati priznavale dvije godine. Sati se ne bi morali ostvariti unutar jedne kalendarske godine, nego bi se zbrajali tijekom razdoblja u kojem student ima pravo raditi preko studentskog ugovora.
"Za godinu dana staža mirovina bi rasla tri posto, a za dvije godine šest posto, istaknula je Mađerić. Pravila bi se odnosila na redovite i izvanredne studente koji nisu u radnom odnosu.
Zakon se očekuje iduće godine
Mađerić je najavila da bi zakonski prijedlog trebao ući u proceduru u drugom tromjesečju 2027. godine.
"Zakon će ići u redovnu proceduru, uz dva čitanja u Hrvatskom saboru. Bit će dovoljno vremena za razgovore, prijedloge i inicijative", poručila je.
Jedno od otvorenih pitanja jest hoće li se nova pravila odnositi samo na buduće generacije studenata ili će se moći priznati i ranije odrađeni studentski rad.
U provedbi će važnu ulogu imati Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, koji bi trebao surađivati sa studentskim centrima radi prikupljanja evidencije o odrađenim satima.
Studentski zbor traži retroaktivno priznavanje staža
Predsjednik Hrvatskog studentskog zbora Mato Šundrica pozdravio je postignuti dogovor, ali naglasio da studenti očekuju dodatna poboljšanja.
"Dugo smo čekali odluku o vrednovanju studentskog rada. Studenti se godinama zalažu za to i drago nam je da su oba ministarstva bila otvorena za suradnju, rekao je Šundrica.
Posebno je istaknuo zahtjev da se studentski rad prizna i onima koji su radili prije stupanja novog zakona na snagu.
"Zalažemo se za retroaktivnost, da pravila ne vrijede samo od 2027. nego da se ide i unatrag. Postoje određene zapreke, ali nadam se da ćemo ih uspjeti riješiti, kazao je.
Šundrica je upozorio i na problem poslova koji se ne plaćaju prema broju odrađenih sati, nego prema izvršenom zadatku.
Kao primjer naveo je dijeljenje letaka, za koje student može dobiti isti iznos neovisno o tome je li posao obavio za pola sata ili dva sata.
"Dogovorili smo se da bi najjednostavnije bilo uzeti isplaćeni iznos, primjerice 100 eura, i podijeliti ga sa satnicom", objasnio je Šundrica.
Takav bi pristup omogućio da se i paušalno plaćeni studentski poslovi uračunavaju u ukupan broj sati potreban za priznavanje mirovinskog staža.
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