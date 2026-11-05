Studentski rad uskoro ulazi u mirovinski staž: Poznati prvi detalji

"Novi model neće iziskivati dodatne troškove ni za studente ni za poslodavce. Određen broj odrađenih sati vrednovat će se kroz mirovinski staž, objasnila je Mađerić. Prema prijedlogu, 1000 sati studentskog rada priznavalo bi se kao šest mjeseci staža, dok bi se za 4000 sati priznavale dvije godine. Sati se ne bi morali ostvariti unutar jedne kalendarske godine, nego bi se zbrajali tijekom razdoblja u kojem student ima pravo raditi preko studentskog ugovora.