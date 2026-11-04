Danski studenti pridružili se europskim prosvjedima protiv rezova u obrazovanju

Studentski prosvjedi, koji su počeli u Francuskoj, proteklih tjedana proširili su se i na druge europske zemlje. Prema podacima organizatora, oko 40.000 studenata štrajkalo je u 57 danskih fakulteta i srednjih škola, a na prosvjedu u Kopenhagenu okupilo ih se između 12.000 i 13.000.