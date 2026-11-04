"Dosta je dosta"
Danski studenti pridružili se europskim prosvjedima protiv rezova u obrazovanju
Tisuće mladih Danaca izašle su u srijedu na ulice mirno prosvjedujući protiv vladina plana o smanjenju studentskih potpora, pridruživši se valu nezadovoljstva mladih diljem Europe.
Uz geslo "Dosta je dosta", jedanaest srednjoškolskih i studentskih udruga sudjelovalo je u prosvjednoj povorci od Trga gradske vijećnice u Kopenhagenu do zgrade parlamenta zbog predloženih rezova kojima bi se sredstva preraspodijelila za obrambenu potrošnju.
Studentski prosvjedi, koji su počeli u Francuskoj, proteklih tjedana proširili su se i na druge europske zemlje. Prema podacima organizatora, oko 40.000 studenata štrajkalo je u 57 danskih fakulteta i srednjih škola, a na prosvjedu u Kopenhagenu okupilo ih se između 12.000 i 13.000.
Policija je tijekom prosvjeda bila u velikom broju na ulicama, a prosvjed je protekao mirno, pod sunčanim jesenskim nebom.
Tisuće mladih uzvikivalo je "Prekršena obećanja" noseći transparente s porukama „Spasite SU”, što je danska kratica za studentsku potporu, "Manje potpore, manje obrazovanja" i "Ne varajte mlade".
"U Danskoj dobivamo financijsku potporu za obrazovanje i na to smo vrlo ponosni", rekao je jedan od organizatora prosvjeda, predsjednik Danske udruge srednjoškolaca Oscar Tonsberg Hoffmann.
Za AFP je izjavio da bi bilo pogrešno razgraditi "jedan od najjačih obrazovnih sustava na svijetu".
Danska vlada lijevog centra u prijedlogu proračuna planira ukinuti studentsku potporu SU za studente koji žive s roditeljima čiji ukupni godišnji prihodi premašuju 104.440 dolara.
Iznos potpore postupno bi se smanjivao za studente čiji roditelji godišnje zarađuju između 63.000 i 105.000 dolara.
Dosad su pravo na potporu SU imali svi studenti stariji od 18 godina, uključujući srednjoškolce i studente sveučilišta.
Kieran Hindshaw, 23-godišnji student agronomije, rekao je da se osjeća iznevjerenim od vlade.
"Ogorčen sam jer smo napokon dobili navodno 'crvenu' vladu u Danskoj, u kojoj sudjeluju i lijeve stranke, a unatoč tome smanjuju se socijalna prava i financijska potpora mladima, dok se istodobno financiraju smanjenja poreza za tvrtke i ratovanje", rekao je za AFP.
"Nadam se da će gledati ovaj prosvjed i promijeniti mišljenje", dodao je.
Prema podacima ministarstva visokog obrazovanja, očekuje se da će oko 14.000 studenata izgubiti potporu, dok će se za njih oko 8000 ona smanjiti.
Studentska potpora SU, koja postoji od 1970. godine, jedan je od temelja danskog egalitarnog sveučilišnog sustava jer svim mladima omogućuje obrazovanje neovisno o prihodima njihovih roditelja.
Studenti koji žive s roditeljima trenutačno primaju 173 dolara mjesečno, a oni koji žive samostalno 1111 dolara.
"Pomoć koja mnogo znači"
Vlada je također predložila da pravo na naknadu za nezaposlene nakon završetka studija imaju samo oni diplomanti koji su radili najmanje 18 od posljednja 24 mjeseca studija.
Dagmar Demuth, srednjoškolka koja je sudjelovala u prosvjedu, rekla je da studentska potpora olakšava pokrivanje životnih troškova.
"Važna je kada pohađate školu i pokušavate se obrazovati. Teško je samostalno podmirivati sve troškove pa je ponekad lijepo imati malu financijsku pomoć u obliku potpore SU", rekla je za AFP.
Tonsberg Hoffmann iz studentske udruge rekao je da su srednjoškolske organizacije pokušale uspostaviti dijalog s vladom, ali bez uspjeha.
Unutar vladajuće koalicije Socijalistička narodna stranka i Socijalno-liberalna stranka protivile su se smanjenju izdvajanja za obrazovanje, no ipak su podržale prijedlog.
Ministrica unutarnjih poslova i gospodarstva Pia Olsen Dyhr posebno je bila na meti kritika jer je ranije obećala da njezina Socijalistička narodna stranka neće dirati sustav studentskih potpora.
"Nije tajna da ova inicijativa ne dolazi od nas. No u ovoj smo vladi pristali na kompromise i u potpunosti stojim iza njih", rekla je.
Ministar industrije i čelnik Socijalno-liberalne stranke Martin Lidegaard izjavio je da rezovi "nisu ugodne odluke, ali riječ je o gospodarski odgovornoj politici".
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