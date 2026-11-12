Marković o smrti pacijenta: Da sam na mjestu gradonačelnika Tomaševića, postupila bih puno ranije

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je smrt Kristiana Josipa Periša (32) u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan kroz prizmu nefunkcioniranja sustava, za što postoji još tragičnih primjera u raznim sektorima.

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