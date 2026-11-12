TRAGEDIJA U JANKOMIRU
Marković o smrti pacijenta: Da sam na mjestu gradonačelnika Tomaševića, postupila bih puno ranije
Gradonačelnica Supetra Ivana Marković u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je smrt Kristiana Josipa Periša (32) u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan kroz prizmu nefunkcioniranja sustava, za što postoji još tragičnih primjera u raznim sektorima.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas