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TRAGEDIJA U JANKOMIRU

Marković o smrti pacijenta: Da sam na mjestu gradonačelnika Tomaševića, postupila bih puno ranije

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N1 Info
|
12. stu. 2026. 12:42
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Gradonačelnica Supetra Ivana Marković u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je smrt Kristiana Josipa Periša (32) u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan kroz prizmu nefunkcioniranja sustava, za što postoji još tragičnih primjera u raznim sektorima.

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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