Tako se koeficijent za obračun doprinosa za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju paušalni porez na dohodak povećava sa 0,4 na 0,45 za osobe u šestom poreznom razredu (primici od 40.000,01 do 50.000,00 eura), a za osobe u sedmom poreznom razredu (primici od 50.000,01 do 60.000,00 eura) na 0,5, rekao je na sjednici Vlade državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.