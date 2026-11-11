konačni prijedlog
Vlada mijenja pravila za paušalce, jednoj skupini doprinosi rastu za čak 25 posto
Vlada je u srijedu u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, kojim se uz ostalo predlaže povećanje koeficijenata za obračun doprinosa za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju paušalni porez na dohodak, i to za one u dva najviša porezna razreda.
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Tako se koeficijent za obračun doprinosa za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju paušalni porez na dohodak povećava sa 0,4 na 0,45 za osobe u šestom poreznom razredu (primici od 40.000,01 do 50.000,00 eura), a za osobe u sedmom poreznom razredu (primici od 50.000,01 do 60.000,00 eura) na 0,5, rekao je na sjednici Vlade državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
Za osiguranike koji će ostvariti primitke od 40.000,01 do 50.000,00 eura mjesečna obveza doprinosa povećat će se za 12,5 posto, a za osiguranike koji će ostvariti primitke od 50.000,01 do 60.000,00 eura mjesečna obveza povećat će se za 25 posto.
Ujedno, Zakon o doprinosima usklađuje se sa Zakonom o mirovinskom osiguranju te su predviđene i ostale nomotehničke dorade.
Izmjenama tog zakona očekuje se povećanje prihoda državnog proračuna po osnovi doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti u 2027. u iznosu od 3,8 milijuna eura, te u 2028. i 2029. u iznosu od 4,1 milijuna eura.
Prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje u državnom proračunu, prema Vladinim projekcijama, time će se povećati za 4,1 milijuna eura u 2027., a u 2028. i 2029. za 4,6 milijuna eura, dok bi se prihodi od doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje povećali za 1,3 milijuna eura u 2027., u 2028. za 1,4 milijuna eura te u 2029. za 1,4 milijuna eura.
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