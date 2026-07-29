Poduzetnici najavili prosvjed zbog paušalaca: "Dosta je bilo!"

Naime, prema najnovijim Vladinim najavama, paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od iduće godine neće rasti davanja državi, dok su prema prvoj verziji Vladinog antiinflacijskog paketa podizanja opterećenja trebala biti pošteđena samo prva tri porezna razreda, zaključno s godišnjim prihodima do 19.900 eura. Ukupan godišnji iznos davanja za porez i doprinose, pak, za šesti porezni razred, porast će za 1.336 eura ili 30 posto, na 5.728 eura, dok će u najvišem poreznom razredu, onom s godišnjim prihodima od 50.000,01 do 60.000 eura, skok iznositi 66 posto ili 3.033 eura, na 7.605 eura.