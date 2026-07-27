Glas poduzetnika: Za paušalce iznad 40 tisuća eura povećanje davanja je značajno

Prema ranijim vladinim najavama, povećanja opterećenja bila bi pošteđena prva tri porezna razreda, zaključno s godišnjim prihodima do 19.900 eura, dok će po novom prijedlogu to biti i iduća dva, što znači da sve ostaje isto za paušalne obrtnike koji godišnje uprihode do 40.000 eura. Prema procjeni Ministarstva financija, time je obuhvaćeno 83,4 posto svih paušalnih obrtnika.