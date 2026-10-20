Bivši predsjednik suda
Zvonko Vrban svjedočio na suđenju Mamiću i osječkim sucima, otkrio što mu je Turudić rekao
Bivši predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban svjedočio je na zagrebačkom Županijskom sudu u nastavku suđenja bivšim osječkim sucima Darku Krušlinu, Zvonku Vekiću i Anti Kvesiću, optuženima za primanje mita od bjegunca Zdravka Mamića.
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Vrban je u svom iskazu detaljno opisao trenutak kada ga je tadašnji predsjednik zagrebačkog Županijskog suda, a sada glavni državni odvjetnik Ivan Turudić upozorio na sporna druženja osječkih sudaca.
Turudić ga je tada upitao zna li da je Vekić bio na ljetovanju u Dubaiju s Mamićem, da su Kvesić i Velić odlazili k Mamiću u Međugorje te da su suci prisustvovali privatnoj proslavi u Buševcu na kojoj je Krušlin plesao s Mamićevom suprugom, kazao je Vrban.
Po povratku u Osijek Vrban je pozvao prozvane suce na razgovor. Krušlin i Kvesić su sve navode u potpunosti porekli, dok je Vekić naposljetku priznao detalj o plesu na proslavi.
Svjedok je naveo kako se u pravosudnim krugovima i ranije pričalo da suci odlaze na utakmice Dinama dok se Mamiću sudilo u Osijeku zbog izvlačenja novca iz tog kluba, no suci su se pravdali da na utakmice idu privatno i kao navijači sami kupuju ulaznice.
Nakon što je Vrhovni sud 2021. potvrdio osuđujuću presudu protiv Mamića, a on iz BiH optužio suce za primanje mita, Vrban je kazao da je od njih zatražio službena očitovanja.
Kvesić je u očitovanju naveo da je Mamića tek slučajno sreo u hotelu u BiH te odbio razgovarati o predmetu, Vekić je priznao sastanke u Zagrebu, ali negirao odlaske u Hercegovinu, dok je Krušlin sve zanijekao. Vrban je potom protiv Krušlina i Vekića pokrenuo disciplinske postupke.
Vrban lani udaljen s dužnosti nakon Uskokove optužnice
Vrban je u svjedočenju spomenuo i saznanja o vraćanju skupocjenog sata koji je Mamić predao Krušlinu, kao i Mamićeve pokušaje da Vekić postane predsjednik suda u Osijeku.
Na ročištu je svjedočila i zapisničarka Željka Avdić, koja je potvrdila da joj je Krušlin nakon vijećanja u zapisnik izdiktirao izdvojeno mišljenje prema kojem tužitelj Sven Mišković nije bio ovlašten zastupati Uskokvu optužnicu u slučaju protiv Mamića.
Prema optužnici, braća Zdravko i Zoran Mamić isplatili su sucima najmanje 370.000 eura mita, a podmićivali su ih skupocjenim darovima, plaćanjem luksuznih ljetovanja te putovanjima u inozemstvo.
Ulogu u prenošenju novca sucima imao je osječki poduzetnik Drago Tadić koji je priznao krivnju i detaljno opisao kako je i gdje sucima predavao Mamićev novac.
Optužnicom je obuhvaćena i Vekićeva prijateljica Nataša Sekulić, koju se tereti da je s Vekićem skrivala novac u bankovnom sefu te kupovala nekretnine i automobile kako bi zametnula trag korupciji.
U srpnju prošle godine Vrban je privremeno udaljen s dužnosti nakon što je Uskok protiv njega podigao optužnicu zbog trgovanja utjecajem, a u javnosti je zapamćen i kao rekorder po broju tzv. SLAPP tužbi protiv novinara.
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