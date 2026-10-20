Zvonko Vrban svjedočio na suđenju Mamiću i osječkim sucima, otkrio što mu je Turudić rekao

Turudić ga je tada upitao zna li da je Vekić bio na ljetovanju u Dubaiju s Mamićem, da su Kvesić i Velić odlazili k Mamiću u Međugorje te da su suci prisustvovali privatnoj proslavi u Buševcu na kojoj je Krušlin plesao s Mamićevom suprugom, kazao je Vrban.