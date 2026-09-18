Ovo su najbolje gastro-ture u ovoj godini, na popisu i jedna iz Hrvatske

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Ako putovanja volite planirati prema hrani i piću koje ćete ondje kušati, Tripadvisor je objavio popis tura koje bi mogle biti posebno zanimljive u 2026. godini. Riječ je o dijelu nagrada Travellers' Choice, a rangiranje se temelji na recenzijama i ocjenama putnika prikupljenima tijekom proteklih 12 mjeseci.

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Na samom vrhu popisa našla se Reykjavik Food Walk na Islandu. Trosatna šetnja vodi posjetitelje na šest različitih lokacija, od popularnih štandova s hranom do restorana, gdje mogu kušati islandske hot-dogove, sireve, sladoled i druga lokalna jela, piše Euronews.

"Hrana je u središtu načina na koji doživljavamo neku destinaciju", poručili su iz Tripadvisora, ističući da gastronomska iskustva često postanu jedan od vrhunaca putovanja, a ponekad su i razlog zbog kojeg se ljudi odluče posjetiti određeno mjesto.

Hrvatska među najboljim gastro-destinacijama

Dobre vijesti stižu i za Hrvatsku. Na četvrtom mjestu svjetske liste najboljih food-tura nalazi se izlet iz Splita prema slapovima Krke, uz degustaciju hrane i vina.

Drugo mjesto zauzela je gastro i vinska tura Lisabonom, treće obilazak Amsterdama s čak deset degustacija, dok su među prvih deset još Rim, Osaka, Barcelona, Atena, Pariz i Lima.

Deset najboljih gastro-tura na svijetu prema Tripadvisoru:

Reykjavik Food Walk – Reykjavik, Island

Undiscovered Lisbon Food & Wine Tour – Lisabon, Portugal

Amsterdam Food and Cultural Tour – Amsterdam, Nizozemska

Krka Waterfalls, Food & Wine Tasting Tour – Split, Hrvatska

Rome Twilight Trastevere Food Tour – Rim, Italija

Hungry Osaka Street Food Tour – Osaka, Japan

Montserrat, Tapas & Wine Tour – Barcelona, Španjolska

Greek Food Walking Tour – Atena, Grčka

Devour Paris Ultimate Food Tour – Pariz, Francuska

Lima Ultimate Peruvian Food Tour – Lima, Peru

U Europi posebno popularne vinske ture

Kada je riječ o turama posvećenima vinu i pivu, prvo mjesto na svjetskoj listi zauzela je vinska tura koja povezuje Paarl, Franschhoek i Stellenbosch u Južnoafričkoj Republici, uz posjete trima vinarijama.

Drugo mjesto pripalo je vinskoj turi kroz Toskanu iz Firence, tijekom koje se obilaze vinska imanja i kušaju vino, maslinovo ulje, sirevi i suhomesnati proizvodi, uz tradicionalni toskanski obrok.

Među deset najboljih našle su se i ture kroz dolinu Douro u Portugalu, Maipo u Čileu, povijesne praške pubove, kao i vinske ture na Mykonosu, Santoriniju, u okolici Madrida i Londona.

Tripadvisor je u sklopu ovogodišnjih nagrada rangirao i najbolje restorane u različitim kategorijama, od fine dining restorana do skrivenih gastro-dragulja i restorana s biljnom ponudom.

Uvedena je i nova kategorija "viralno upravo sada", u kojoj su restorani koji trenutačno privlače veliku pozornost na društvenim mrežama i među putnicima.