SEZONSKI RADNICI
Mladi kuhar iz Zagreba: "Ovdje u hotelu je mala plaća, a odnosi loši. Idem u Istru, ponudili su mi puno bolje uvjete"
Među stotinama sezonskih radnika koji će uskoro, pred početak turističke sezone, krenuti na Jadran bit će i 20-godišnji Zvonimir (puni podaci poznati redakciji, nap.a.) kuhar iz Zagreba.
Nakon dvije godine rada u jednom poznatom zagrebačkom hotelu, Zvonimir je odlučio 'dići sidro' i okušati se na istom poslu, ali u novom radnom okruženju.
Odluku je donio nezadovoljan uvjetima rada u hotelu u kojemu upravo odrađuje posljednje tjedne. Ondje je počeo raditi odmah nakon školovanja za zanimanje kuhara.
"U hotelu u kojemu sada radim nisu baš najbolji uvjeti što se tiče plaće, a i radnih smjena i međuljudskih odnosa. Zna se dogoditi da nakon večernje smjene odmah radim jutarnju, a to je jako iscrpljujuće. Inače radim smjene od po sedam sati, a jedan dan u tjednu sam slobodan", ispričao nam je Zvonimir.
Plaća malo veća od minimalca
Kao kuhar u hotelu s čuvenom kuhinjom smatra da mu je plaća od 1.100 eura uz bonus od 100 eura premala s obzirom na ritam rada i opseg posla. Plaću nešto veću od minimalca uspije donekle 'podebljati' kada povremeno radi u noćnoj smjeni ili nedjeljama i praznicima.
"Puno je posla, a nas nema dovoljno: glavni kuhar, njegov zamjenik, voditelj smjene i ja koji sam običan kuhar. A svih sedam sati smo u punom pogonu. Skoro svakog dana je jako naporno i fizički i psihički, pa kad dođem doma jednostavno više nisam ni za što", žali se naš sugovornik.
"Žalila se jer je tatarski biftek od sirovog mesa"
"U smjeni budemo dvojica i pomoćni kuhar, a moramo napraviti brunch, tri grupe jela, kantinu za radnike i jela po narudžbi, sve u isto vrijeme. Uvijek bude velika gužva i panika, a često ne znamo odakle bi počeli", dodaje.
I gosti nerijetko imaju primjedbe za koje Zvonimir kaže kako su najčešće neopravdane, premda na koncu bude po onoj da je "gost uvijek u pravu".
"Znaju biti jako zahtjevni pa nam poručuju preko glavnog kuhara da se neka jela ne pripremaju onako kako mi radimo. Nedavno je jedna gošća tvrdila da tatarski biftek ne smije biti od sirovog mesa, a zna se da mora biti. Potužila se menadžerima. Bilo je još takvih slučajeva", kaže.
"Želim naučiti nešto novo, vidjeti kako drugi rade"
"Želim naučiti nešto novo, vidjeti kako se drugdje radi i raditi s drugim ljudima. Odradio bih nekoliko sezona, planirao sam četiri, pa bih se nakon toga pokušao skrasiti za stalno u nekom hotelu."
Svjestan je, kaže, da ga čeka naporna sezona i da će posla vjerojatno biti i više nego u zagrebačkom hotelu u kojemu sada radi.
"Volim ovaj posao, ne bih drugo radio"
"Uvjeti koje su mi ponudili puno su bolji nego ovdje. Plaća nije dvaput veća od ove koju sada imam, ali je značajno bolja. Imam osiguran smještaj i dva topla obroka u danu."
Zasad je sklopio ugovor za rad do kraja ljeta, odnosno turističke sezone.
"Rekli su da bi me uzeli za stalnog sezonca ako budu zadovoljni sa mnom. Onda bih mogao računati da ću i sljedeće ljeto ili više raditi tamo. Meni bi to odgovaralo. Volim posao kuhara i ne bih želio raditi nešto drugo ako ne moram", ispričao nam je ovaj mladi kuhar iz Zagreba.
