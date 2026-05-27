175 EURA MJESEČNO
Za mirnu starost treba vam 370 000 eura: Mirovina iz sustava neće biti dovoljna
Razlika između prosječne plaće i mirovine u Hrvatskoj danas iznosi više od 800 eura mjesečno, a stručnjaci upozoravaju da će bez dodatne štednje mnogi budući umirovljenici teško zadržati životni standard koji imaju tijekom radnog vijeka.
Prema analizi investicijskog stručnjaka Emilia Gučeca iz Finaxa, prosječna mirovina u Hrvatskoj trenutačno iznosi oko 717 eura, dok je prosječna neto plaća 1.527 eura. To znači da mirovina pokriva tek oko 47 posto prijašnjih primanja.
Kako bi osoba u mirovini mogla zadržati približno isti standard života, Gučec procjenjuje da bi današnji tridesetogodišnjak trebao izdvajati oko 175 eura mjesečno u dodatnu štednju.
Cilj je osigurati dodatnih 800 eura mjesečno uz državnu mirovinu, a zbog inflacije taj bi iznos do odlaska u mirovinu mogao narasti i na više od 2.000 eura.
Za takvu financijsku sigurnost potrebno je do mirovine skupiti oko 370.000 eura, uz dugoročne prinose ulaganja.
Oni koji sa štednjom krenu kasnije morat će izdvajati znatno više – primjerice, osoba koja počne štedjeti s 40 godina trebala bi mjesečno odvajati oko 314 eura, piše Olga Monika Menčik, novinarka Novog lista.
Stručnjaci upozoravaju da mirovine iz prvog i drugog stupa u budućnosti većini građana neće biti dovoljne za održavanje dosadašnjeg standarda.
Procjenjuje se da će ukupna mirovina iznositi oko 50 do 60 posto posljednje plaće, dok bi za pristojan život bilo potrebno barem 70 do 80 posto prethodnih primanja.
U dobrovoljnoj mirovinskoj štednji trenutačno sudjeluje više od 500.000 građana, no stručnjaci ističu da je financijska pismenost i dalje niska, a mnogi građani zbog troškova života nemaju prostora za ozbiljniju štednju.
Iz Ministarstva rada poručuju da su mirovine posljednjih godina rasle te da je prosječna mirovina od 2016. do danas porasla sa 358 na 725 eura.
Naglašavaju i važnost duljeg radnog vijeka te razvoja drugog i trećeg mirovinskog stupa kako bi buduće mirovine bile održivije.
