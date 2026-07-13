Hrvati sve više bježe od štednje u bankama. Evo gdje najčešće ulažu novac

Jedna od posljednjih koja je izazvala velik interes bio je SPO Bosqara, kojim je prikupljen kapital za preuzimanje PIK-a Vrbovec te znatno proširena baza ulagatelja. Uz 26 institucionalnih investitora, u vlasničku strukturu uključilo se oko 5.500 malih dioničara. Prošle godine za izlazak na Zagrebačku burzu putem IPO-a odlučili su se Žito, Ing-Grad i Tokić, što je dodatno povećalo aktivnost na tržištu.