Zlato i nekretnine: Vatikanu pala dobit, ali snažno im je porasla vrijednost imovine

APSA je priopćila je da je Vatikan prošle godine izbjegavao riskantna ulaganja, pa se oko 17 posto investicija odnosi na dionice., 32 posto na obveznice i 29 posto na zlato u fizičkom obliku. Vatikan ima i značajan portfelj nekretnina i upravlja s gotovo 5500 nekretnina diljem svijeta.