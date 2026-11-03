STRAHOTA U KISTANJAMA
Eksplozija vatrometa: Dvojica mladića ozlijeđena, policija pronašla više od 2200 pirotehničkih sredstava
Dvojica mladića ozlijeđena su u eksploziji pirotehničkog sredstva u Kistanjama, a jedan od njih zadobio je teške ozljede. Policija je tijekom istrage pretražila obiteljsku kuću 28-godišnjaka i pronašla više od 2200 komada pirotehnike.
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Nesreća se dogodila 31. listopada oko 15.30 sati ispred obiteljske kuće u Kistanjama, kad su 23-godišnjak i 20-godišnjak nestručno rukovali vatrometnom raketom kategorije F2. Raketa je eksplodirala prije ispaljivanja i ozlijedila obojicu.
Liječnička pomoć pružena im je u Općoj i veteranskoj bolnici u Kninu, gdje su 23-godišnjaku utvrđene teške tjelesne ozljede. Prevezen je u zdravstvenu ustanovu na području Splita, gdje je zadržan na bolničkom liječenju. Dvadesetogodišnjak je lakše ozlijeđen.
U kući pronađeno više od sedam kilograma pirotehnike
U sklopu kriminalističkog istraživanja policija je, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, 1. studenoga pretražila obiteljsku kuću kojom se koristi 28-godišnjak, javlja Dalmacija danas.
Pronađena su i oduzeta ukupno 2254 komada pirotehničkih sredstava, ukupne mase veće od sedam kilograma. Među njima su bila 1963 komada kategorije F1, 272 komada kategorije F2 te 19 komada kategorije F3.
Protiv 28-godišnjaka podnesen je optužni prijedlog zbog kršenja Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.
Protiv 20-godišnjaka policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje na dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.
Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
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