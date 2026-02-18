Oglas

OPRTALJ

Dječaku (9) u ruci eksplodirala petarda koju je pronašao na cesti

Hina
18. velj. 2026. 13:01
petarda
Goran Stanzl/PIXSELL/Ilustracija

Devetogodišnjak je zadobilo lakše tjelesne ozljede nakon što mu je u utorak poslijepodne petarda koju je pronašao na cesti eksplodirala u ruci nanijevši mu opekline, izvijestila je istarska policija.

Nesreća se dogodila u utorak oko 15:20 u dvorištu obiteljske kuće u okolici Oprtlja, a dosad provedenim izvidima utvrđeno je kako je devetogodišnji dječak u jutarnjim satima na području Buja pronašao djelomično aktiviranu petardu te ju je ponijelo kući. U poslijepodnevnim satima zapalio ju je i bacio petardu, no ona nije eksplodirala te je ponovno uzeo petardu i ona mu je eksplodirala u ruci.

Djetetu je pružena liječnička pomoć te je utvrđeno kako je lakše ozlijeđen, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja.

Kako bi se spriječili ovakvi događaji, policija ponovno upozorava kako djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti pirotehnička sredstva, a pogotovo je zabranjeno posjedovanje i korištenje petardi i redenika F2 i F3 kategorije. Podsjećaju građane, pogotovo djecu, da je u slučaju pronalaska eksplozivnih tvari ili drugih sumnjivih predmeta potrebno o tome odmah obavijestiti policiju.

"Eksplozivne tvari, a to su i pirotehnička sredstva, ne treba dirati, pogotovo ako je riječ o pirotehničkim sredstvima koja su ''zatajila'' u prvom pokušaju ili su djelomično aktivirana. Kod takvih predmeta postoji opasnost od aktivacije pirotehničkih sredstva i ozljeđivanja osoba, što se dogodilo i u navedenom slučaju", navela je istarska policija.

oprtalj ozljeda petarda pirotehnika

