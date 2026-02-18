Dječaku (9) u ruci eksplodirala petarda koju je pronašao na cesti

Nesreća se dogodila u utorak oko 15:20 u dvorištu obiteljske kuće u okolici Oprtlja, a dosad provedenim izvidima utvrđeno je kako je devetogodišnji dječak u jutarnjim satima na području Buja pronašao djelomično aktiviranu petardu te ju je ponijelo kući. U poslijepodnevnim satima zapalio ju je i bacio petardu, no ona nije eksplodirala te je ponovno uzeo petardu i ona mu je eksplodirala u ruci.