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KARLOVAC

VIDEO / Navijački sukob nakon utakmice: Skupina huligana fizički napala Armadu

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N1 Info
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21. lis. 2026. 09:11
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tučnjava bbb armada
Screenshot: X/Hooligans.cz

Nakon pobjede Rijeke protiv Karlovca 1919 u Hrvatskom nogometnom kupu došlo je do fizičkog sukoba navijačkih skupina u blizini stadiona, a napadači su se udaljili prije dolaska policije.

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Nogometaši Rijeke u utorak su na gostovanju svladali Karlovac 1919 rezultatom 4:1 i izborili plasman u četvrtfinale Hrvatskoga nogometnog kupa. No, nakon utakmice dogodio se i navijački incident.

Na nasipu u blizini stadiona Branko Čavlović Čavlek sukobili su se navijači. Prema pisanju 24sata, koji se poziva na portal Hooligans.cz, skupina Dinamovih navijača provocirala je pripadnike Armade, navijačke skupine Rijeke, a potom ih i fizički napala.

Snimka koju je objavio Hooligans.cz prikazuje manju skupinu huligana kako napada navijače, nakon čega se razbježala prije nego što su policajci stigli intervenirati.

Karlovačka policija zasad se nije oglasila o ovom sukobu, pa nije poznato je li netko ozlijeđen.

Teme
armada bad blue boysi huligani tučnjava karlovac

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