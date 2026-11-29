"Još je uvijek nepovoljno to što se dio zaraza HIV-om otkrije u kasnom stadiju", navodi se u izvješću. Riječ je o slučajevima kad je broj limfocita CD4 manji od 200 po kubičnom milimetru ili je zaražena osoba već oboljela od AIDS-a, a ove je godine takvih 32 posto. U cijeloj 2025. udio kasno otkrivenih zaraza bio je 49 posto.