testiranje je besplatno
HZJZ objavio nove podatke o HIV-u u Hrvatskoj: Gotovo trećina zaraza otkrivena prekasno
U Hrvatskoj je ove godine, do 16. studenoga, HIV dijagnosticiran kod 93 osobe, šest manje nego u istom razdoblju lani, a gotovo trećina zaraza otkrivena je u kasnom stadiju ili tek nakon obolijevanja od AIDS-a, pokazuju preliminarni podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).
Od 93 osobe njih 40 se odnosilo na osobe s prethodno poznatim HIV-pozitivnim statusom koje su tijekom ove godine iz drugih zemalja došle u Hrvatsku i uključile se u hrvatski zdravstveni sustav skrbi i liječenja.
Među novodijagnosticiranima 80 je muškaraca i 13 žena, a desetero ih je ujedno oboljelo od AIDS-a. Od AIDS-a je ove godine, do 16. studenoga, umrlo deset osoba.
U 2025. godini evidentirano je 110 osoba s dijagnosticiranom HIV infekcijom, od čega 26 novooboljelih osoba od AIDS-a, dok je od posljedica AIDS-a preminulo deset osoba.
HIV (virus humane imunodeficijencije, engl. human immunodeficiency virus) napada imunosni sustav, a AIDS (sindrom stečene imunodeficijencije) je najteži stadij te infekcije.
Ni jedan slučaj prijenosa transfuzijom
Najčešći put prijenosa i ove je godine spolni odnos između muškaraca, zabilježen kod 65 osoba (70 posto). Spolni odnos između muškarca i žene zabilježen je kod 14 osoba (15 posto), injektiranje droga kod tri osobe, a kod dvije osobe kao vjerojatni put prijenosa zabilježen je prijenos s majke na dijete. Za devet slučajeva put prijenosa nije zabilježen, a nije zabilježen nijedan slučaj prijenosa transfuzijom zaražene krvi ili krvnih pripravaka.
Hrvatska je, prema HZJZ-u, zemlja niske prevalencije infekcije HIV-om, ali su prevalencija i rizik viši u ključnim populacijama. Među muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima procjene se kreću između 2,8 i 4,5 posto.
"Još je uvijek nepovoljno to što se dio zaraza HIV-om otkrije u kasnom stadiju", navodi se u izvješću. Riječ je o slučajevima kad je broj limfocita CD4 manji od 200 po kubičnom milimetru ili je zaražena osoba već oboljela od AIDS-a, a ove je godine takvih 32 posto. U cijeloj 2025. udio kasno otkrivenih zaraza bio je 49 posto.
Od 1985. godine 2417 osoba s HIV infekcijom
Stopa novodijagnosticiranih slučajeva HIV infekcije u Hrvatskoj je 2025. iznosila 2,8 na 100.000 stanovnika, a 2024. bila je 2,4, dok je prosjek zemalja Europske unije i Europskog gospodarskog prostora 2024. bio 5,3, "što Hrvatsku svrstava među zemlje s niskom učestalošću infekcije HIV-om", ističu iz HZJZ-a.
Od 1985. do 16. studenoga ove godine u Hrvatskoj je ukupno zabilježeno 2417 osoba s HIV infekcijom, od toga 2123 muškarca i 294 žene, a njih 689 oboljelo je od AIDS-a. U istom je razdoblju od AIDS-a umrlo 298 osoba, a od HIV-a i AIDS-a ukupno 434.
Najviše novih prijava zabilježeno je 2015., njih 117, a od 2018. bilježi se blagi pad broja godišnjih prijava novih infekcija. Većina zaraza dijagnosticira se u dobi od 25 do 44 godine.
Liječenje uspješno, terapiju prima 99 posto oboljelih
Do 17. studenoga u skrb je bilo uključeno 1676 osoba koje žive s HIV-om, a prošle godine 1621. Medijan njihove dobi je 48 godina, a 1483 ili 88,5 posto su muškarci.
U sustav liječenja u Hrvatskoj ove je godine prvi put uključeno njih 97, od kojih je 52 novodijagnosticirano, a 45 ih je već ranije znalo da ima HIV i bilo je u skrbi izvan Hrvatske.
Antiretrovirusnu terapiju, koja je od 1998. za pacijente dostupna i besplatna, prima 1659 osoba ili 99 posto. Od 1376 osoba na terapiji kojima je određena količina virusa u krvi, njih 1350 ili 98,1 posto imalo je manje od 1000 kopija HIV-1-RNA. Liječenje je, prema pokazateljima ishoda te uključivanja i zadržavanja u skrbi, ocijenjeno dobrim i uspješnim.
Od rujna 2018. u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu provodi se predekspozicijska profilaksa (PrEP, engl. pre-exposure prophylaxis), uzimanje lijeka kojim se HIV-negativne osobe štite od zaraze. Do kraja 2025. PrEP ambulantu posjetilo je više od 1200 osoba, a oko 800 ih je te godine službeno uzimalo PrEP. Testirati se može anonimno i besplatno na petnaestak lokacija u Hrvatskoj.
Svjetski dan AIDS-a obilježava se 1. prosinca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare