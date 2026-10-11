više štete nego koristi
Ove četiri stvari nikada ne biste trebali čistiti papirnim ubrusima
Papirni ubrusi su praktični, brzo upijaju tečnost i osnovna su stvar u mnogim domovima. Ali na nekim površinama mogu učiniti više štete nego koristi.
Kada je u pitanju brzo uklanjanje mrlja, prašine ili otisaka prstiju, papirni ubrusi su često najbliže što vam je pri ruci.
Međutim, papir nije dovoljno nježan za sve materijale. Površine kod kojih stručnjaci preporučuju dodatni oprez uključuju ekrane, drvo, staklo i nehrđajući čelik, prenosi Klix.
Ekrani
Papirni ubrus nije dobar izbor za čišćenje ekrana televizora, računala, tableta ili telefona. Njegova vlakna, u kombinaciji s prašinom i pritiskom, mogu uzrokovati sitne ogrebotine ili oštetiti osjetljivu površinu.
HP preporučuje korištenje mekane krpe od mikrovlakana, a ne papirnih ubrusa. Prvo isključite uređaj, uklonite prašinu suhom krpom ili, za tvrdokornije mrlje, samo je lagano navlažite ako to dozvoljavaju upute proizvođača. Consumer Reports takođe preporučuje korištenje mekane krpe od mikrovlakana za TV ekrane.
Drveni namještaj
Drveni stolovi, ormarići, komode i police zahtijevaju nježniji tretman. Papirni ubrus se može zalijepiti za hrapaviju površinu, a trljanje također može utjecati na izgled zaštitnog premaza.
Britanska web stranica Oak Castle Furniture preporučuje korištenje mekane krpe od mikrovlakana i brisanje u smjeru godova drveta prilikom održavanja drvenog namještaja, ali ne preporučuje korištenje papirnih ubrusa zbog njihove hrapavosti. Nemojte nanositi previše vode na drvo.
Ogledala i staklo
Papirni ubrusi su uobičajen izbor za ogledala i prozore, ali mogu ostaviti sitne komadiće papira, vlakna i mrlje.
Preporučuje se korištenje kvalitetne krpe od mikrovlakana prilikom čišćenja ogledala. Bolje je nanijeti sredstvo za čišćenje na krpu nego direktno na ogledalo, jer to smanjuje mogućnost da tečnost dospije u rubove.
Za svakodnevno čišćenje dovoljna je čista krpa od mikrovlakana, ali za veće staklene površine može se koristiti i gumena špatula. Ako se ogledalo nakon čišćenja na svjetlu čini mrljastim, problem bi mogao biti u papirnom ubrusu.
Nehrđajući čelik
Frižideri, pećnice i drugi uređaji od nehrđajućeg čelika brzo pokazuju otiske prstiju. Iako ih papirni ubrus može ukloniti, nije najbolji izbor za redovno održavanje.
Kod nehrđajućeg čelika, smjer finih metalnih vlakana je važan. Haier preporučuje korištenje mikrofiber krpe i brisanje u smjeru vlakana prilikom čišćenja, jer neki papirni ubrusi mogu ogrebati površinu.
Prvo uklonite prašinu i sitne čestice, a zatim obrišite površinu mekom krpom. Ako koristite sredstvo za čišćenje, slijedite upute proizvođača uređaja. Izbjegavajte trljanje kružnim pokretima, jer to može učiniti tragove uočljivijim.
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