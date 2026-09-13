Vrijeme je za čišćenje stana ili ureda, evo koliko košta ta usluga. Vlasnik obrta: "Imamo posla preko glave"

Pexels / ilustracija

Jesen je na pragu, ujedno i vrijeme kada se mnogi odluče za veliko čišćenje stana ili kuće. Neki taj posao obave sami, a neki pak ne stignu zbog drugih poslova i obaveza ili su stariji i teže pokretni pa naprosto ne mogu to učiniti bez pomoći drugoga.

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Mnogima kojima to nije financijski problem, jednostavnije je naručiti i platiti čišćenje specijaliziranim servisima i obrtima. No i ta usluga, kao i puno drugih, poskupjela je proteklih godina.

Kada smo o tome pisali prije dvije godine, vlasnik servisa za čišćenje Generalko, jednog od brojnih takvih u Zagrebu, kazao nam je kako "posla ima preko glave" i da u tom poslu "nema mrtve sezone".

Čišćenje poskupjelo dvadesetak posto

Usprkos rastu troškova, Dominik iz Generalka kaže nam kako bi slobodno mogli "kopipejstati" njegovu izjavu od prije dvije godine.

"Potražnja je sve veća i posla je sve više, iako je sve poskupjelo. Narasle su i cijene usluga čišćenja, otprilike za dvadesetak posto, ali su rasle i plaće tako da interes i potražnja za tim uslugama nisu pali. Naprotiv", kaže.

Njegova tvrtka, kao i većina ostalih sličnih obrta radi i s privatnim i s poslovnim osobama čisteći i privatne stanove i poslovne prostore i urede.

"Kada je u pitanju čišćenje privatnih i poslovnih prostora, omjer potražnje i dalje je pola-pola. No manje se traže klasična čišćenja, a puno više ona specijalna", dodaje naš sugovornik.

"Posla ima stalno, najviše uoči blagdana"

Specijalna čišćenja, kaže, među ostalim uključuju dubinsko čišćenje namještaja, generalna čišćenja stambenih i poslovnih prostora nakon građevinskih radova ili prije useljenja te usluge poput pranja fasada. Vlasnik Generalka također kaže kako u tom poslu praktički nema mrtve sezone.

"Posla je jedino manje u siječnju nakon blagdana i u veljači. U ostala doba godine posla ima stalno, a najviše prije Uskrsa i Božića. Ukratko, nema sezonalnosti. Cijele godine potražnja je velika."

Pexels / ilustracija

Kada smo o ovoj temi pisali u proljeće 2024. godine, cijene čišćenja bile su u rasponu od 1,5 eura po četvornom metru za jednostavna, redovna čišćenja pa do 5,5 eura po četvornom metru za generalna čišćenja. Sada su pak od dva do osam eura po četvronom metru.

Prema portalu Trebam.hr gdje su objedinjene cijene usluga desetaka servisa za čišćenje iz čitave Hrvatske, cijena su izražene o satu rada i kreću se, ovisno o servisu i gradu, od 6,30 do 8,80 eura za redovno čišćenje te od 7,50 do 8,80 eura po satu za povremeno čišćenje.

Generalka do 3,80 eura po kvadratu

Redovno i povremeno čišćenje stana mogu biti od jednom tjedno do jednom mjesečno ili prema dogovoru, a uključuju brisanje prašine, usisavanje tepiha i pranje podova, čišćenje kuhinje i kupaonice, čišćenje parketa i slično. Generalno čišćenje obuhvaća i čišćenje unutrašnjosti kuhinjskih elemenata i ormara, čišćenje hladnjaka, pranje stolarije, roleta, prozora, radijatora i drvenih površina, kupaonskih elemenata, balkona i okvira vrata.

Cijena generalnog čišćenja obično se obračunava po četvornom metru i u rasponu je od 1,80 eura do 3,80 eura. Pa se, primjerice, generalno čišćenje stambenog prostora do 40 kvadrata u prosjeku plaća oko 120 eura, do 80 kvadrata oko 190 eura, a do 150 kvadrata oko 285 eura.

Što se tiče čišćenja ureda i poslovnih prostora, prema portalu Trebam.hr cijene se kreću od 7,50 do 13 eura po satu ili od 1 do 1,60 eura po četvornom metru za redovna čišćenja više puta tjedno ili od 2,20 do 3 eura za jednokratna generalna čišćenja. Opseg čišćenja ovisi o dogovoru i u pravilu uključuje čišćenje podova i uredske opreme, usisavanje, čišćenje čajne kuhinje, pražnjenje koševa za smeće...

Najskuplja čišćenja nakon adaptacija

Zavirili smo i u cjenike nekoliko servisa za čišćenje u Zagrebu.

Redovno čišćenje stambenih prostora plaća se od 9 do 14 eura po satu, a generalno čišćenje od dva do osam eura, ali ne po satu nego po četvornom metru površine. Pritom su najskuplje tarife za čišćenje stanova nakon obavljenih građevinskih radova u njima.

Cijene čišćenja poslovnih prostora kreću se od 80 eura za dva čišćenja mjesečno, 130 eura za čišćenje jednom tjedno pa do 650 eura za čišćenje svim danima u tjednu.