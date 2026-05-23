Sedam osobina ljudi koji razgovaraju sa svojim ljubimcima kao s ljudima

Razgovarate li sa svojim psom ili mačkom kao da su vam cimeri, najbolji prijatelji ili članovi obitelji? Psiholozi kažu da u tome nema ništa neobično — štoviše, takvo ponašanje često otkriva niz pozitivnih osobina.

Stručnjaci tvrde da razgovor s kućnim ljubimcima ljudima pomaže da se osjećaju povezano, manje usamljeno i emocionalno rasterećeno. Iako ljubimci ne mogu odgovoriti riječima, sama komunikacija mnogima pruža osjećaj bliskosti i sigurnosti.

Zašto ljudi razgovaraju s ljubimcima?

Psiholog Joseph Laino objašnjava da je “antropomorfizacija” ljubimaca — pripisivanje ljudskih osobina životinjama — sasvim zdrava pojava.

“Razgovor s ljubimcima može pomoći ljudima da razviju empatiju i jaču emocionalnu povezanost”, kaže Laino.

Psihologinja Michele Goldman dodaje da ljudima takva komunikacija često služi kao način izražavanja emocija bez straha od osuđivanja, piše Parade.

“Tu nije toliko važno razumije li ljubimac riječi, nego osjećaj povezanosti koji čovjek pritom razvija”, ističe Goldman.

Sedam osobina ljudi koji razgovaraju sa svojim ljubimcima

Empatični su

Takvi ljudi često bolje prepoznaju emocije drugih i osjetljiviji su na tuđe potrebe i neverbalne znakove.

Brižni su

Psiholozi ističu da razgovor s ljubimcem pokazuje potrebu za njegovanjem odnosa i brigom za drugo biće.

Cijene komunikaciju

Ljudi koji razgovaraju sa životinjama često uživaju u samom procesu komunikacije i izražavanja misli.

Emotivno su otvoreni

Lakše govore o svojim osjećajima i ne boje se pokazati privrženost.

Zaigrani su i maštoviti

Razgovor sa životinjom često uključuje humor, kreativnost i zamišljanje kako ljubimac “razmišlja” ili reagira.

Često su introvertiraniji

Neki stručnjaci navode da ovakva komunikacija introvertiranim osobama može pružiti osjećaj mira i emocionalnog odmora nakon napornih društvenih situacija.

Privrženi su

Ljudi koji razgovaraju s ljubimcima često imaju izraženu potrebu za bliskošću i emocionalnom povezanošću.

“To je potpuno normalno”

Psiholozi naglašavaju da razgovor sa životinjama nije znak usamljenosti ili neobičnog ponašanja, nego prirodan način povezivanja.

“Komunikacija je temelj gotovo svih ljudskih odnosa, pa nije čudno da je razvijamo i sa životinjama”, kaže psihologinja Brandy Smith.

Drugim riječima — ako svom psu objašnjavate dnevne probleme ili mački komentirate utakmicu, niste jedini.