Od 35 do čak 750 eura
Ne dopuštaju svi ljubimce u avionu: Ovo su pravila europskih aviokompanija
Putovanje avionom s psom ili mačkom može biti poprilično komplicirano. Pravila se razlikuju od aviokompanije do aviokompanije, a posebno treba obratiti pozornost na težinu ljubimca, mogućnost putovanja u kabini ili prtljažnom prostoru te pravila na odredištu.
Tvrtka AirAdvisor analizirala je pravila za kućne ljubimce kod 22 europske aviokompanije. Gledalo se mogu li psi i mačke putovati u kabini, mogu li biti smješteni u prtljažni prostor ili prevezeni kao teret te smiju li vlasnike pratiti u poslovne i aerodromske salone.
Analiza pokazuje da većina kompanija dopušta manje pse i mačke u kabini, najčešće do ukupno 8 kilograma zajedno s transporterom. Veći ljubimci uglavnom moraju putovati u prtljažnom prostoru, dok neke kompanije uopće ne prihvaćaju određene životinje, piše Euronews.
Posebna pravila mogu vrijediti za pasmine poput buldoga i mopsa, a vrlo mladi ljubimci uglavnom ne smiju putovati avionom. Dodatne komplikacije mogu nastati kod codeshare letova, presjedanja s različitim aviokompanijama te putovanja u zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Australije i Hong Konga.
Aegean Airlines
Grčka aviokompanija dopušta pse i mačke u kabini ako njihova ukupna težina s transporterom ne prelazi 8 kilograma. Cijena se kreće od 35 eura za domaće letove do 65 eura za duge interkontinentalne rute.
Veći ljubimci mogu putovati u prtljažnom prostoru, uz cijene od 50 do 180 eura, ovisno o ruti i težini. Kućni ljubimci dopušteni su i u salonima kompanije, ali moraju ostati u transporteru.
Air France i KLM
Air France u kabini dopušta jednog psa ili mačku do 8 kilograma. Životinje teške između 8 i 75 kilograma mogu putovati u prtljažnom prostoru, dok teže životinje nisu prihvaćene.
Cijene putovanja u kabini kreću se od 70 do 250 eura, a prijevoz u prtljažnom prostoru može stajati od 100 do čak 750 eura. KLM ima slična pravila, uz naknade koje mogu doseći 500 eura po smjeru.
Austrian Airlines
Austrian Airlines dopušta do dva psa ili mačke u kabini, pod uvjetom da zajedno s transporterom ne prelaze 8 kilograma.
Cijena se kreće od 65 eura za domaće letove do 125 eura za interkontinentalne. Kućni ljubimci moraju biti u mekanom i sigurnom transporteru, uključujući i tijekom boravka u salonima.
Brussels Airlines
U kabini mogu putovati najviše dva mala psa ili mačke, uz ograničenje od 8 kilograma uključujući transporter. Cijena ovisi o ruti i kreće se između 80 i 115 eura.
Zečevi, ptice, glodavci i ribe ne mogu putovati u kabini, već se prevoze u prtljažnom prostoru kao teret, uz naknade koje ovise o veličini transportera.
Finnair
Finnair omogućuje putovanje mačaka i pasa u kabini ili prtljažnom prostoru na svim svojim rutama. U određenim slučajevima moguće je prevoziti i zečeve, kornjače i ježeve.
U jednom transporteru mogu biti najviše dvije životinje iste vrste, uz ukupnu težinu do 8 kilograma. Putovanje u kabini stoji oko 60 eura unutar Europe i 120 eura na interkontinentalnim letovima, dok prijevoz u prtljažnom prostoru može stajati do 650 eura.
Kućni ljubimci mogu i u Finnairove salone, ali moraju ostati u transporteru.
LOT Polish Airlines
LOT dopušta psima, mačkama i tvorovima putovanje u kabini ili prtljažnom prostoru. U kabini mogu biti najviše dvije životinje iste vrste, uz ograničenje od 8 kilograma.
Doplata za kabinu kreće se od 44 eura za domaće letove do 100 eura za duge međunarodne rute. Kućni ljubimci mogu ući i u salone kompanije, a izvan transportera mogu biti samo uz stalni nadzor vlasnika.
Lufthansa
Lufthansa dopušta do dva kućna ljubimca po putniku, ovisno o uvjetima, u kabini, prtljažnom prostoru ili kao zaseban teret.
Cijena putovanja u kabini kreće se od 50 do 110 eura po smjeru, dok prijevoz u prtljažnom prostoru može stajati između 80 i 380 eura. Ljubimci su dopušteni i u salonima, ali moraju ostati u transporterima.
SAS Scandinavian Airlines
SAS dopušta do dva kućna ljubimca po putniku. Za putovanje u kabini vrijedi ograničenje od 8 kilograma, uključujući transporter.
Ljubimci moraju imati najmanje osam tjedana, a za one mlađe od 14 tjedana potrebna je potvrda veterinara. Doplata za kabinu počinje od 55 eura, dok na nekim međunarodnim rutama može doseći 149 eura.
TAP Air Portugal
TAP u avionu prihvaća pse i mačke, a u kabini mogu putovati najviše dva ljubimca starija od 10 tjedana. Ograničenje težine za kabinu je 8 kilograma, dok je za prtljažni prostor 32 kilograma.
Cijene putovanja u kabini kreću se od 40 eura na domaćim letovima do 170 eura na interkontinentalnim rutama. Za prijevoz u prtljažnom prostoru potrebno je izdvojiti između 78 i 247 eura.
Croatia Airlines
Croatia Airlines omogućuje prijevoz isključivo pasa i mačaka, i to isključivo na letovima na kojima putuje i njihov vlasnik. Ovisno o veličini i težini životinje, prijevoz se obavlja u putničkoj kabini (PETC) ili u prtljažnom prostoru (AVIH).
U kabini zrakoplova mogu putovati manji psi i mačke pod sljedećim uvjetima: da ima je težina maksimalno 8 kilograma zajedno s transporterom (torbom).
Životinja mora biti u mekoj torbi namijenjenoj za prijevoz kućnih ljubimaca. Zbroj dimenzija torbe (dužina + širina + visina) ne smije prelaziti 118 cm. Torba mora cijelo vrijeme leta biti ispod sjedala ispred vlasnika.
Cijena unutar Hrvatske je oko 32 eura, bez PDV-a. Međunarodni letovi unutar Europe su standardno oko 50 € (tijekom posebnih promotivnih razdoblja cijena može biti snižena na oko 40 €), a međunarodni letovi izvan Europe su oko 70 €.
Veći ljubimci koji težinom ili dimenzijama prelaze okvire za kabinu prevoze se u prtljažniku aviona.
Životinja tada mora biti smještena u čvrstom kavezu koji odgovara službenim IATA standardima za prijevoz živih životinja. Kavez mora biti dovoljno velik da životinja u njemu može normalno ustati, okrenuti se i leći.
Naknada za prijevoz u prtljažniku ovisi o veličini i/ili težini kaveza i destinaciji. Cijene se kreću u različitim razredima ovisno o tome radi li se o srednjim ili velikim kavezima te o domaćim ili međunarodnim rutama.
Što provjeriti prije rezervacije?
Vlasnicima kućnih ljubimaca preporučuje se da prije kupnje karte provjere pravila konkretne aviokompanije, težinu i dimenzije transportera, dob ljubimca te uvjete zemlje u koju putuju.
Posebnu pažnju treba obratiti na letove s presjedanjem, jer se pravila mogu razlikovati kada dio putovanja obavlja druga aviokompanija. Također, dopuštenje za putovanje u kabini ne znači nužno da će ljubimac moći ući u aerodromski salon ili nastaviti putovanje nakon presjedanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare