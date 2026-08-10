ISTRAŽIVANJE
Psi ili mačke? Što izbor ljubimca otkriva o vašoj osobnosti
Ako se pitate zašto neki ljudi više vole pse, dok drugi prednost daju mačkama, istraživanje Sveučilišta Carroll u Wisconsinu pokazuje da se iza tog izbora mogu kriti određeni psihološki mehanizmi i osobine ličnosti.
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Podjela na "pseće" i "mačje" ljude jedna je od najčešćih klasifikacija koja nadilazi običnu sklonost prema određenoj životinji. Izbor između odanog psa i neovisne mačke povezuje se s psihološkim mehanizmima, obrascima ponašanja i osobinama ličnosti koji već godinama zanimaju znanstvenike i psihologe.
Brojna istraživanja, među kojima su i ona provedena na Sveučilištu Carroll u Wisconsinu, pokazuju da odabir kućnog ljubimca može biti povezan s važnim dimenzijama ljudske osobnosti, piše Klix.
Ljubitelji pasa
Ljudi koji preferiraju pse statistički su otvoreniji, društveniji i entuzijastičniji. Često im više odgovaraju pravila, red i disciplina.
Budući da psi zahtijevaju redovite šetnje i interakciju, njihovi vlasnici češće naginju aktivnijem načinu života i lakše uspostavljaju društvene kontakte.
Ljubitelji mačaka
S druge strane, ljubitelji mačaka pokazuju višu razinu introverzije, ali i veću otvorenost prema novim iskustvima, kreativnosti i nekonvencionalnom načinu razmišljanja. "Mačji" ljudi često više cijene privatnost i samostalnost, kao i intelektualne aktivnosti koje mogu prakticirati kod kuće.
Ključ ove podjele može se pronaći u načinu na koji ljudi doživljavaju odnose. Psi pružajubezuvjetnu ljubav, odanost i stalnu potvrdu, što može odgovarati osobama koje traže jasnu povezanost i osjećaj zajedništva.
Mačke, s druge strane, zahtijevaju strpljenje i poštovanje vlastitih granica. Njihovo se povjerenje mora steći, zbog čega mogu privući ljude koji cijene autonomiju i suptilnije načine emocionalnog povezivanja.
Na kraju, sklonost psima ili mačkama nije samo pitanje ljubavi prema životinjama. Ona može biti i svojevrsno ogledalo vlastitih životnih vrijednosti, potrebe za društvom te načina na koji ostvarujemo i doživljavamo međuljudske odnose.
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