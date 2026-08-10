Psi ili mačke? Što izbor ljubimca otkriva o vašoj osobnosti

Podjela na "pseće" i "mačje" ljude jedna je od najčešćih klasifikacija koja nadilazi običnu sklonost prema određenoj životinji. Izbor između odanog psa i neovisne mačke povezuje se s psihološkim mehanizmima, obrascima ponašanja i osobinama ličnosti koji već godinama zanimaju znanstvenike i psihologe.