Oglas

ISTRAŽIVANJE

Psi ili mačke? Što izbor ljubimca otkriva o vašoj osobnosti

author
N1info
|
10. kol. 2026. 08:31
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
andrew-s-ouo1hbizWwo-unsplash
Andrew S/Unsplash

Ako se pitate zašto neki ljudi više vole pse, dok drugi prednost daju mačkama, istraživanje Sveučilišta Carroll u Wisconsinu pokazuje da se iza tog izbora mogu kriti određeni psihološki mehanizmi i osobine ličnosti.

Oglas

Podjela na "pseće" i "mačje" ljude jedna je od najčešćih klasifikacija koja nadilazi običnu sklonost prema određenoj životinji. Izbor između odanog psa i neovisne mačke povezuje se s psihološkim mehanizmima, obrascima ponašanja i osobinama ličnosti koji već godinama zanimaju znanstvenike i psihologe.

Brojna istraživanja, među kojima su i ona provedena na Sveučilištu Carroll u Wisconsinu, pokazuju da odabir kućnog ljubimca može biti povezan s važnim dimenzijama ljudske osobnosti, piše Klix.

Ljubitelji pasa

Ljudi koji preferiraju pse statistički su otvoreniji, društveniji i entuzijastičniji. Često im više odgovaraju pravila, red i disciplina.

Budući da psi zahtijevaju redovite šetnje i interakciju, njihovi vlasnici češće naginju aktivnijem načinu života i lakše uspostavljaju društvene kontakte.

Ljubitelji mačaka

S druge strane, ljubitelji mačaka pokazuju višu razinu introverzije, ali i veću otvorenost prema novim iskustvima, kreativnosti i nekonvencionalnom načinu razmišljanja. "Mačji" ljudi često više cijene privatnost i samostalnost, kao i intelektualne aktivnosti koje mogu prakticirati kod kuće.

Ključ ove podjele može se pronaći u načinu na koji ljudi doživljavaju odnose. Psi pružajubezuvjetnu ljubav, odanost i stalnu potvrdu, što može odgovarati osobama koje traže jasnu povezanost i osjećaj zajedništva.

Mačke, s druge strane, zahtijevaju strpljenje i poštovanje vlastitih granica. Njihovo se povjerenje mora steći, zbog čega mogu privući ljude koji cijene autonomiju i suptilnije načine emocionalnog povezivanja.

Na kraju, sklonost psima ili mačkama nije samo pitanje ljubavi prema životinjama. Ona može biti i svojevrsno ogledalo vlastitih životnih vrijednosti, potrebe za društvom te načina na koji ostvarujemo i doživljavamo međuljudske odnose.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kućni ljubimci mačke psi psihologija izbora ljubimaca

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ