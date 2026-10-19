emotivna poruka
Cindy Crawford oprostila se od sina koji je preminuo u 27. godini
Cindy Crawford oprostila se od sina Presleya Gerbera koji je preminuo 21. rujna dok je boravio u rehabilitacijskom centru. Mladi Gerber otvoreno je govorio o svojoj borbi s ovisnostima i narušenom mentalnom zdravlju.
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"Neizmjerno smo slomljeni zbog gubitka našeg voljenog sina i brata. Osjećamo se blagoslovljeno što smo imali Presleyja u svojim životima tijekom ovih 27 godina. On je nježna, predivna duša koja je voljela i koja je voljena – sada i zauvijek. Tako smo ponosni na to kako je koračao ovim svijetom – s dobrotom i ranjivošću. Zahvalni smo na silnoj ljubavi i podršci koju su nam pružili mnogi koji poznaju i vole našu obitelj, pa čak i potpuni stranci koji suosjećaju s našom boli. Dok se ponovno ne sretnemo, naš dragi dječače. Volimo te zauvijek – mama, tata i Kaia", napisala je slavna manekenka na Instagramu uz fotografiju sina.
Od Presleya se oprostila i njegova sestra Kaia.
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