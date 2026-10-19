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emotivna poruka

Cindy Crawford oprostila se od sina koji je preminuo u 27. godini

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19. lis. 2026. 10:37
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Cindy Crawford (2nd L), her husband Rande Gerber (L), daughter, US model Kaia Jordan Gerber (2nd R) and son, Presley Gerber (R) pose on the red carpet (Photo by Daniel LEAL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS
AFP / DANIEL LEAL

Cindy Crawford oprostila se od sina Presleya Gerbera koji je preminuo 21. rujna dok je boravio u rehabilitacijskom centru. Mladi Gerber otvoreno je govorio o svojoj borbi s ovisnostima i narušenom mentalnom zdravlju.

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"Neizmjerno smo slomljeni zbog gubitka našeg voljenog sina i brata. Osjećamo se blagoslovljeno što smo imali Presleyja u svojim životima tijekom ovih 27 godina. On je nježna, predivna duša koja je voljela i koja je voljena – sada i zauvijek. Tako smo ponosni na to kako je koračao ovim svijetom – s dobrotom i ranjivošću. Zahvalni smo na silnoj ljubavi i podršci koju su nam pružili mnogi koji poznaju i vole našu obitelj, pa čak i potpuni stranci koji suosjećaju s našom boli. Dok se ponovno ne sretnemo, naš dragi dječače. Volimo te zauvijek – mama, tata i Kaia", napisala je slavna manekenka na Instagramu uz fotografiju sina.

Od Presleya se oprostila i njegova sestra Kaia.

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cindy crawford presley gerber showbiz

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