Cindy Crawford oprostila se od sina koji je preminuo u 27. godini

"Neizmjerno smo slomljeni zbog gubitka našeg voljenog sina i brata. Osjećamo se blagoslovljeno što smo imali Presleyja u svojim životima tijekom ovih 27 godina. On je nježna, predivna duša koja je voljela i koja je voljena – sada i zauvijek. Tako smo ponosni na to kako je koračao ovim svijetom – s dobrotom i ranjivošću. Zahvalni smo na silnoj ljubavi i podršci koju su nam pružili mnogi koji poznaju i vole našu obitelj, pa čak i potpuni stranci koji suosjećaju s našom boli. Dok se ponovno ne sretnemo, naš dragi dječače. Volimo te zauvijek – mama, tata i Kaia", napisala je slavna manekenka na Instagramu uz fotografiju sina.