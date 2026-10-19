lažna uzbuna
Avion hitno sletio u Sofiju nakon dojave o bombi, do piste ga pratio vojni lovac. Nakon pregleda nastavio let
Pregledom zrakoplova Austrian Airlinesa, koji je u nedjelju navečer zbog dojave o bombi preusmjeren s leta iz Tel Aviva za Beč u Sofiju, nije pronađena nikakva opasnost, izvijestili su u ponedjeljak zrakoplovna kompanija i bugarska novinska agencija BTA.
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Zrakoplovna kompanija priopćila je da je let, na kojemu se nalazio 51 putnik i šest članova posade, iste večeri nastavio put iz Sofije prema Beču, sa svim putnicima u zrakoplovu.
„Potvrđujemo da je 18. listopada 2026. upućena prijetnja zrakoplovu na letu OS82 iz Tel Aviva za Beč zbog čega je on morao privremeno sletjeti u Sofiju”, navela je zrakoplovna kompanija u priopćenju objavljenom u ponedjeljak.
„Tijekom pregleda zrakoplova, putnika i članova posade na koje se prijetnja odnosila nije utvrđena nikakva opasnost”, priopćila je kompanija, dodajući da je zrakoplov iz Sofije nastavio put prema Beču sa svim putnicima, nakon što su se ponovno ukrcali.
Zrakoplov kompanije Austrian Airlines prisilno je sletio u glavni grad Bugarske nakon dojave o bombi, izvijestio je u nedjelju Sky News, pozivajući se na bugarsko ministarstvo prometa i veza.
"Tijekom leta, na granici s Rumunjskom, posada je prijavila dojavu o bombi te donijela odluku o izvanrednom slijetanju u Sofiju”, navodi se u priopćenju ministarstva.
Ministarstvo je dodalo da je zrakoplov pratio vojni lovac sve do slijetanja u Sofiju, nakon čega su putnici bili iskrcani.
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