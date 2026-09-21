obitelj moli za privatnost
Preminuo 27-godišnji Presley Gerber, sin Cindy Crawford
Presley Gerber, sin Cindy Crawford i Randea Gerbera, preminuo je u 27. godini dok je boravio u rehabilitacijskom centru. Maneken je ranije otvoreno govorio o svojim problemima s mentalnim zdravljem i ovisnošću.
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Presley Gerber, 27-godišnji sin supermodela Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera, preminuo je 20. rujna u rehabilitacijskom centru, objavio je TMZ pozivajući se na podatke Ureda sudskog medicinskog istražitelja okruga Los Angeles. Uzrok smrti nije objavljen, a obdukcija tek treba biti provedena, piše Indian Express.
Nakon što su ih kontaktirali radi komentara o Presleyjevoj smrti, predstavnik Cindy Crawford, njezina supruga Randea Gerbera i njihove kćeri Kaije Gerber potvrdio je TMZ-u da je Presley preminuo ranije u nedjelju.
„Obitelj moli za privatnost u ovom vrlo teškom i bolnom razdoblju“, rekao je predstavnik.
U siječnju 2019. Presley je uhićen zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Kasnije te godine osuđen je na tri godine uvjetne kazne te mu je naloženo da završi program za vozače kažnjene zbog vožnje pod utjecajem alkohola i odradi dva dana društveno korisnog rada.
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