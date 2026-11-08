Dodik se vratio iz SAD-a: Hvali se popularnošću među Trumpovim pristašama, najavljuje promjene ustava RS-a

Na pitanje hoće li ishod izbora za Kongres utjecati na odnose koje su vlasti RS uspostavile sa sadašnjom američkom administracijom uloživši pri tom milijune dolara za lobranje Dodik je odgovorio kako vjeruje da prevlast demokrata u Zastupničkom domu i Senatu neće imati bitne posljedice po BiH odnosno veze koje je uspostavila RS.