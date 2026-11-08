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Dodik se vratio iz SAD-a: Hvali se popularnošću među Trumpovim pristašama, najavljuje promjene ustava RS-a
Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik izjavio je u nedjelju kako je uvjeren da se u naredne dvije godine neće mijenjati sadašnji odnos američke administracije prema BiH unatoč porazu republikanaca na izborima za Kongres održanim ranije ovog tjedna.
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Dodik je to kazao u Banjoj Luci u intervjuu za javni servis RTRS nakon povratka s Floride gdje je sudjelovao na skupu MAGA pokreta upriličenom na imanju Donalda Trumpa.
Kazao je kako je dobio pozivnicu za to okupljanje a pojašnjavao je da je to bio skup na kojemu se utvrđivala strategija o tome kako osigurati pobjedu republikanaca na predsjedničkim izborima 2028.
Pri tom tvrdi kako je osobno tamo bio iznimno popularan među sudionicima no nije spomenuo niti jedno ime osim što je ponudio zajedničku fotografiju s jednom od zastupnica AfD-a u Bundestagu.
"Nisam tamo mogao proći koliko me ljudi zaustavljalo", kazao je Dodik dodajući kako je riječ o osobama "koje drže do kršćanstva" pri čemu je plasirao tezu kako su Srbi danas u prvim redovima borbe kršćanstva protiv islama pa stoga valja jačati RS kao instrument te borbe.
"Dobili smo vidljvost nakon desetljeća sotanizacije u koju su nas ugurali naši neprijatelji muslimani iz Sarajeva", kazao je Dodik.
Kazao je kako je tamo pojašnjavao da su Srbi "greškom Clintonove administracije gurnuti u BiH koju nitko ne želi".
Na pitanje hoće li ishod izbora za Kongres utjecati na odnose koje su vlasti RS uspostavile sa sadašnjom američkom administracijom uloživši pri tom milijune dolara za lobranje Dodik je odgovorio kako vjeruje da prevlast demokrata u Zastupničkom domu i Senatu neće imati bitne posljedice po BiH odnosno veze koje je uspostavila RS.
"Da će neki drugi pokretati neke inicijative, to je to i to nije beznačajna činjenica. To se dogodilo svim dosadašnjim predsjednicima SAD", kazao je dodajući kako očekuje pokretanje različitih inicijativa u Zastupničkom domu pa treba sačekati i vidjeti.
Uvjeren je da će politika Washingtona prema Uredu visokog predstavnika (OHR) ostati ista čime je sugerirao kako valja očekivati slabljenje uloge OHR-a u naredne dvije godine.
Najavio je za naredni tjedan početak postupka uspostave vlasti u RS-u kroz formiranje entitetskog parlamenta i uvjeren je da će oko svoje stranke okupiti dvije trećine zastupnika potrebnih za promjene entitetskog ustava.
Za vlast na razini države BiH kazao je kako za to i nije posebice zainteresiran pojašnjavajući da mu je jedini cilj blokirati donošenje odluka štetnih po RS.
Kazao je i da će nova vlast u RS pokušati održati dobre odnose sa Srbijom iako je u toj zemlji na parlamentarnim izborima pobijedila studentska lista dok je Dodik otvorebo podupirao Aleksandra Vučića.
"Moramo do zadnjeg dana imati dobre odnose s vlastima Srbije, uz potpuno uvažavanje činjenice da je netko novi pobijedio. Srpski narod je rekao da je to sada studentska lista. Kada bude vrijeme sjest ćemo i vidjeti kakav ćemo imati odnos", kazao je Dodik.
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