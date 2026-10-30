prvo ih je oštro kritizirao
Dodik promijenio ploču nakon Vučićeva poraza: "Podržavao sam i Tadića, moramo biti uz izabrane ljude u Srbiji"
Čelnik SNSD-a Milorad Dodik, koji je tijekom predizborne kampanje u Srbiji otvoreno podržavao Aleksandra Vučića i oštro kritizirao Studentsku listu, sada poručuje da je suradnja s demokratski izabranim predstavnicima vlasti u Beogradu prioritet Republike Srpske. Njegove izjave dolaze samo nekoliko dana nakon što je Studentska lista pobijedila na izvanrednim parlamentarnim izborima održanima 25. listopada, osvojivši oko 140 od ukupno 250 zastupničkih mjesta.
Kako prenosi Klix.ba, Dodik je u razgovoru za ATV istaknuo da vlasti Republike Srpske ne smiju dovoditi u pitanje dobre odnose sa Srbijom, bez obzira na to tko je na njezinu čelu.
"Mi moramo voditi računa o tome da gradimo najbolje odnose sa Srbijom i mi na vlasti u Republici Srpskoj ne kalkuliramo u tom pogledu. Najbolji odnosi s vlastima za nas su primarni politički posao", izjavio je Dodik.
Na pitanje o njegovoj otvorenoj podršci Vučiću tijekom kampanje, Dodik je podsjetio da je svojedobno podržavao i bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića.
"Jesi li primijetio da sam bio na posljednjem skupu Borisa Tadića? Nisi primijetio. A to je moj posao. Mi iz Republike Srpske moramo tako raditi. Mi moramo biti uz službeno izabrane ljude u Srbiji", rekao je Dodik.
Dodao je da je s Vučićem odlično surađivao na brojnim pitanjima, posebno kada je riječ o odnosu prema Republici Srpskoj, ali da to ne znači da ne želi dobre odnose s novim vlastima.
"A kako da ja izbjegnem dobre odnose? Ja želim imati dobre odnose sa svima", poručio je.
Od vrijeđanja studenata do čestitke na pobjedi
Dodikove najnovije izjave predstavljaju značajan zaokret u odnosu na retoriku kojom se koristio neposredno prije izbora.
Samo tjedan dana prije glasanja, gostujući na televiziji Prva, pozivao je birače iz Republike Srpske da podrže Vučića, dok je njegove političke protivnike nazivao pokvarenjacima i plaćenicima, prenosi Nova.rs.
"Politički poraziti tu blokadersku strukturu jedan je od povijesnih događaja u povijesti Srbije, koji će obilježiti buduće stoljeće. Eto, pokušali ste, niste uspjeli, narod vas neće, doviđenja, ugodno", govorio je tada Dodik.
Podršku koju su studenti dobivali iz regije prikazivao je kao rezultat stranog financiranja, iako za takve tvrdnje nije ponudio dokaze. Posebno je kritizirao podršku koja je dolazila iz Crne Gore, Sarajeva i od kosovskog premijera Albina Kurtija.
U intervjuu za beogradski Alo, objavljenom 15. listopada, tvrdio je da Srbija ne bi smjela prepustiti vlast ljudima koji, prema njegovim riječima, mrze polovicu vlastitog naroda. Upozoravao je i da bi Republika Srpska mogla biti jedna od prvih meta nove vlasti ako studenti pobijede.
Njegovi sukobi sa studentskim pokretom počeli su znatno ranije. Još u veljači 2025. godine, na skupu u Srijemskoj Mitrovici, govorio je o "smradovima" koje nazivaju drugom ili trećom Srbijom. Iako tada nije izravno spomenuo studente, njegove su riječi protumačene kao napad na sudionike studentskih prosvjeda.
Međutim, nakon što je postalo jasno da je Vučić izgubio izbore, Dodik je brzo promijenio ton.
Izbornu noć proveo je u stožeru Srpske napredne stranke u Beogradu, gdje je dočekao Vučićevo priznanje poraza. Već iste večeri uputio je čestitku Studentskoj listi.
"Čestitam Studentskoj listi na pobjedi. Građani Srbije i svi politički akteri još su jednom pokazali demokratski karakter jednog od najstarijih državotvornih naroda u Europi", napisao je Dodik.
Uz poruku da je "glas naroda glas Boga", dodao je i: "Idemo dalje, zajedno."
Sličan scenarij viđen i nakon Tadićeva poraza
Pozivanje na Borisa Tadića ima i povijesnu pozadinu. Dodik je 2012. godine sudjelovao na predizbornom skupu Demokratske stranke, pružajući podršku tadašnjem predsjedniku Srbije.
Ipak, nakon što je Tadić izgubio predsjedničke izbore od Tomislava Nikolića, Dodik je ubrzo najavio suradnju s novim predsjednikom.
Sličan obrazac sada se ponavlja i nakon pobjede Studentske liste. Političar koji je do prije nekoliko dana oštro napadao studentski pokret i upozoravao na posljedice njegova dolaska na vlast sada ističe da je njegova obveza održavati najbolje moguće odnose sa službeno izabranim predstavnicima Srbije.