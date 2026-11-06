Predstavnik Studentske liste: "Imamo više kandidata za predsjednika i premijera"

"Već smo kroz prve pozive i konferencije apelirali na ljude u institucijama da rade svoj posao. Imali smo neke primjere uništavanja dokumentacije, vidjeli smo fotografije i videosnimke, ali ovo je 21. stoljeće, svi ti dokumenti postoje i u digitalnom obliku, sačuvani su. Imamo i tehničku vladu Đure Macuta, njezini članovi i dalje su pod prisegom, imaju određenu odgovornost i na njima je da osiguraju funkcioniranje države. Uništavanje dokumentacije kazneno je djelo, ali kada se pojave dokazi, ipak vidimo djelovanje tužiteljstva i policije", rekao je Đenadić za Demostat.