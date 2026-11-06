SRBIJA NAKON IZBORA
Predstavnik Studentske liste: "Imamo više kandidata za predsjednika i premijera"
Predstavnik Studentske liste Marko Đenadić, koji je ujedno student i suradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih znanosti u Novom Sadu, izjavio je da Studentska lista ima više kandidata za premijera, ali nije želio ni potvrditi ni demantirati imena o kojima se nagađa u javnosti.
Kako je objasnio u razgovoru za Demostat, aktualna tehnička vlada Đure Macuta i dalje ima određenu odgovornost te bi trebala osigurati normalno funkcioniranje države.
"Već smo kroz prve pozive i konferencije apelirali na ljude u institucijama da rade svoj posao. Imali smo neke primjere uništavanja dokumentacije, vidjeli smo fotografije i videosnimke, ali ovo je 21. stoljeće, svi ti dokumenti postoje i u digitalnom obliku, sačuvani su. Imamo i tehničku vladu Đure Macuta, njezini članovi i dalje su pod prisegom, imaju određenu odgovornost i na njima je da osiguraju funkcioniranje države. Uništavanje dokumentacije kazneno je djelo, ali kada se pojave dokazi, ipak vidimo djelovanje tužiteljstva i policije", rekao je Đenadić za Demostat.
Na pitanje oslanja li se Studentska lista u ovom prijelaznom razdoblju na dobru volju poraženog režima ili iz sadašnje pozicije ipak ima mehanizme kontrole, Đenadić je odgovorio da postoji određena komunikacija s ljudima zaposlenima u institucijama koji ne žele kazneno odgovarati.
Naglasio je da nije riječ o dobroj volji, nego o obavljanju njihova posla.
Objasnio je i da konstituirajuću sjednicu Skupštine mora sazvati Ana Brnabić, koja za to ima rok od 30 dana nakon konačnog proglašenja izbornih rezultata.
Nadaju se da će se to dogoditi što prije kako bi se i vlada formirala u kraćem roku od zakonski predviđenog jer je potrebno obaviti brojne operativne poslove, osnovati ministarstva i uspostaviti funkcioniranje cjelokupnog državnog aparata.
Đenadić je također naglasio važnost pitanja tužiteljstva, sudova i zakona koje je u tom području potrebno mijenjati kako bi se građani osjećali sigurno. Među važnim pitanjima istaknuo je i energetsku sigurnost, pitanje Naftne industrije Srbije (NIS) te financijski sektor.
"Jedan od prioriteta nove parlamentarne većine bit će izbor devetog člana REM-a"
Đenadić je istaknuo da Studentska lista ima više kandidata za premijera, ali nije želio ni potvrditi ni demantirati imena o kojima se nagađa u javnosti.
Nije otkrio ni koje će se osobe natjecati za predsjedničkog kandidata Studentske liste, pa čak ni je li predviđeno da na jednu od tih dviju funkcija dođe žena.
Iako su mnogi kritizirali studente jer dugo nisu objavljivali imena kandidata za zastupnike, smatra da se takva taktika pokazala uspješnom te da bi je možda trebalo nastaviti primjenjivati.
Đenadić je naglasio i da će jedan od prioriteta biti izbor devetog člana Regulatornog tijela za elektroničke medije (REM).
"Jedan od prioriteta nove parlamentarne većine bit će izbor devetog člana REM-a kako bi to tijelo moglo početi funkcionirati jer to izravno utječe i na RTS i na televizije s nacionalnom frekvencijom. Njihov rad dosad uopće nije bio nadziran. Imali smo izrazito lošu medijsku sliku i situaciju. Ona se donekle nastavila i u ovom prijelaznom razdoblju jer institucije još nisu profunkcionirale, bivša vlast još uvijek nije bivša, ali naravno da pokušava zadržati alate kojima je upravljala", istaknuo je.
Osvrnuo se i na medije koje naziva režimskima, za koje smatra da se mogu podijeliti u dvije kategorije.
"Ako govorimo o režimskim medijima, možemo ih podijeliti u dvije kategorije. Jedan dio njih nije promijenio pristup i dalje pokušava, kroz teorije zavjere i laži, svakodnevno oblikovati određenu medijsku sliku. Druga, možda i veća opasnost, jest to što često, ponekad prikriveno, a ponekad očitije, provlače vrlo opasne ideje. Te priče o nestabilnosti, o tome da je država urušena, pozivanje vojske da reagira, pozivanje na samoorganiziranje... To ne može biti rezultat demokratskog društva", istaknuo je.
"Predugo je ovdje vladao medijski mrak"
Đenadić se osvrnuo i na situaciju na RTS-u i RTV-u. Vojvođanski javni servis ispričao se građanima zbog nekorektnog izvještavanja u prethodnom razdoblju, no Đenadić smatra da je isprika bila potrebna, ali nije dovoljna.
"Predugo je ovdje vladao medijski mrak. A javni servisi pripadaju trećoj kategoriji. Oni su postupali tako da su prikazivali stvari kao da ste nebitni. Dvije godine pretvarali su se da studentski pokret ne postoji, a mi smo okupljali stotine tisuća ljudi na Slaviji, organizirali druge skupove, akcije, konferencije... Među ljudima koji gledaju samo te kanale bili smo marginalizirani. Promjene su potrebne, ali ne tako da sada postanu poslušni novoj vlasti jer bi to ponovno vodilo državu u propast", zaključio je Đenadić.
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