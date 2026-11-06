Korupcijska afera u dvije hrvatske bolnice: USKOK podigao optužnicu protiv osam osoba

Davor Puklavec/PIXSELL

USKOK je podigao optužnicu protiv osam osoba i jedne tvrtke zbog sumnje na korupciju i namještanje javne nabave medicinske robe u KBC-u Zagreb i Općoj bolnici Šibensko-kninske županije. Prema optužnici, natječaji su prilagođavani unaprijed odabranom dobavljaču, a tvrtka je na taj način ostvarila više od 236.000 eura nezakonite koristi.

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Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Zagrebu, a okrivljenici se terete za primanje i davanje mita, nezakonito pogodovanje, zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na počinjenje tih kaznenih djela.

Prema USKOK-u, u središtu slučaja nalazi se poduzetnik koji je bio stvarni voditelj poslovanja, a poslije i direktor optužene tvrtke. Sumnja se da je uz pomoć bolničkih djelatnika osiguravao poslove javne nabave tako što su natječajni uvjeti prilagođavani proizvodima njegove tvrtke.

U KBC-u Zagreb poslovi vrijedni gotovo 800.000 eura

USKOK tvrdi da je poduzetnik od lipnja 2024. do lipnja 2025. dogovorio s vršiteljicom dužnosti glavne sestre jedne klinike KBC-a Zagreb da bolnica kontinuirano nabavlja određenu robu upravo od njegove tvrtke.

U dogovor je, prema optužnici, bila uključena i predstojnica jednog kliničkog zavoda, a potom i drugi bolnički djelatnici koji su imali ovlasti u postupcima javne nabave.

Sumnja se da su prilagođavali natječajne postupke kako bi tvrtki osigurali prednost pred konkurencijom.

Dvojica okrivljenih djelatnika KBC-a Zagreb navodno su za takvo postupanje zatražila i 26. travnja 2025. primila najmanje 10.000 eura mita. Poduzetnik je, na zahtjev jednog od njih, obećao i platiti troškove radova na njegovoj kući.

Na taj je način, prema USKOK-u, tvrtki osigurana isporuka robe ukupne vrijednosti 798.056 eura. KBC Zagreb isplatio joj je gotovo 686.000 eura, a procijenjena nezakonita korist iznosi najmanje 228.544 eura.

U Šibeniku odbijena ponuda koja je bila 30 posto jeftinija

Sličan obrazac, prema optužnici, primijenjen je i u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije.

USKOK sumnja da je isti poduzetnik krajem 2024. dogovorio s voditeljem jednog bolničkog odjela i višom referenticom nabave da će njegova tvrtka dobiti posao vrijedan gotovo 20.000 eura.

Natječajna dokumentacija navodno je izrađena prema tehničkim specifikacijama proizvoda koje je nudila upravo ta tvrtka. Poduzetnik je referentici dostavio obrazac sa specifikacijama, na temelju kojeg je pripremljen troškovnik.

Kada su pristigle ponude, referentica je, prema tvrdnjama USKOK-a, uz pomoć poduzetnika pronašla razloge za odbijanje konkurentske ponude, iako je bila oko 30 posto jeftinija.

Ukupna imovinska korist veća od 200 tisuća eura

Posao je tako dodijeljen unaprijed odabranoj tvrtki, s kojom je u veljači 2025. sklopljen ugovor vrijedan 19.560 eura bez PDV-a.

USKOK procjenjuje da je tvrtka na tom poslu ostvarila najmanje 7.900 eura nezakonite koristi.

Ukupna protupravna imovinska korist koju USKOK stavlja na teret okrivljenoj tvrtki u oba slučaja iznosi najmanje 236.445 eura.

Optužnica obuhvaća osam fizičkih osoba i jednu pravnu osobu, a o osnovanosti optužbi odlučivat će sud.