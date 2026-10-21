kazne do 3000 eura
Poljaci ogorčeni kaznama iz Dubrovnika: "Duboko smo razočarani pohlepom..."
Poljski turisti koji su automobilima posjetili Dubrovnik suočavaju se s visokim kaznama zbog ulaska u zonu posebnog prometnog režima oko povijesne gradske jezgre. Kazne nekima stižu mjesecima nakon povratka s odmora, a slučaj je izazvao veliku pozornost poljskih medija.
Indexu se obratio jedan od kažnjenih turista, koji tvrdi da je zbog dva ulaska u zabranjenu zonu dobio dvije kazne od po 1500 eura, odnosno ukupno 3000 eura.
"Pišem vam u svoje ime i u ime mnogih poljskih turista koji su se, umjesto s lijepim uspomenama s odmora u Hrvatskoj, konkretno Dubrovniku, vratili duboko razočarani pohlepom i nehumanim pravilima koja vladaju u tom gradu", napisao je.
"Više od godinu dana nakon odmora traže mi 3000 eura"
Poljski turist tvrdi da su mu kazne stigle više od godinu dana nakon putovanja u Hrvatsku.
"Osobno sam dobio dvije odvojene kazne od po 1500 eura. Osim toga, odvjetnički uredi koje angažiraju gradske vlasti ne odgovaraju na e-mailove i s njima je izuzetno teško komunicirati", navodi.
Prema njegovim riječima, problem je izazvao veliko nezadovoljstvo među poljskim turistima, a o svemu izvještavaju televizije i internetski portali. Kaže da su prometni znakovi koji upozoravaju na ograničenje ulaska postavljeni, ali smatra da turistima nije dovoljno jasno što moraju učiniti kako bi smjeli automobilom ući u zonu.
"Putujete kroz cijelu Hrvatsku, savjesno poštujete prometne propise, a onda vam, više od godinu dana nakon putovanja, stigne zahtjev za plaćanje 3000 eura samo zato što ste ušli u grad u kojem ste potrošili znatan novac", napisao je.
Smatra da su kazne nerazmjerne prekršaju te poziva na intervenciju nadležnih.
O kaznama pišu brojni poljski mediji
O problemu su posljednjih dana izvijestili brojni poljski mediji, među njima Onet, Fakt, Rzeczpospolita i Interia.
Poljski portal Interia Motoryzacja piše da turistima na kućne adrese stižu zahtjevi za plaćanje kazni koje, zajedno s troškovima postupka, mogu premašiti 1500 eura.
Najveći problem imaju vozači koji su u Dubrovnik dolazili službenim ili unajmljenim automobilima. Naime, propisana kazna za neovlašten ulazak fizičke osobe iznosi 260 eura, dok za pravnu osobu iznosi 1320 eura.
Uz troškove postupka konačan iznos može biti znatno veći.
Zašto Dubrovnik naplaćuje tako visoke kazne?
Dubrovnik je 2. lipnja 2025. uveo zonu posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre kako bi smanjio prometne gužve i zaštitio područje koje je godinama izloženo velikom broju vozila. Zona obuhvaća šire područje oko stare gradske jezgre, od Ilijine glavice preko Zagrebačke ulice do Viktorije te od Pila do Boninova.
Ulazak je dopušten samo vozilima koja ispunjavaju propisane uvjete. To uključuje vozila s odgovarajućim dozvolama, a mogućnost ulaska postoji i za posjetitelje s odgovarajućim rezervacijama parkiranja ili smještaja, uz ispunjavanje propisane procedure.
Na prilazima zoni nalaze se prometni znakovi, semafori i elektronički zasloni s upozorenjima. Kamere očitavaju registracijske oznake i omogućuju kontrolu ulazaka.
Grad Dubrovnik propisao je kazne od 260 eura za fizičke osobe, 660 eura za obrtnike i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te 1320 eura za pravne osobe. Odgovorna osoba u pravnoj osobi može biti kažnjena s dodatnih 260 eura.
Svaki neovlašteni ulazak predstavlja zaseban prekršaj, pa se kazne mogu zbrajati.
Grad je već evidentirao tisuće prekršaja
Da se ne radi o pojedinačnim slučajevima, pokazali su i raniji podaci Grada Dubrovnika. U lipnju 2025., samo desetak dana nakon početka primjene novog prometnog režima, gradske vlasti objavile su da su evidentirale 1700 prekršitelja.
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