"ballers in god"
Zbog geste nakon pogotka Kovačevog igrača digla se prašina: U pozadini je kršćanska nogometna mreža
Slavlje nakon dva pogotka Felixa Nmeche za Borussiju Dortmund izazvalo je nezadovoljstvo dijela navijača. Sporna je gesta povezana s kršćanskom mrežom Ballers in God, koju kritičari optužuju za promicanje stavova nespojivih s prihvaćanjem različitosti. U raspravu su se uključili i klub, ali i Njemački nogometni savez.
Felix Nmecha proteklog je vikenda postigao dva pogotka u prvenstvenoj utakmici protiv Elversberga, no pozornost nakon susreta nije privukao samo njegov učinak na terenu. Prilikom slavlja izveo je gestu skidanja zamišljene krune s glave i njezina simboličnog polaganja na travnjak.
Taj se potez povezuje s kampanjom "The King's Return", koju promovira kršćanska nogometna mreža Ballers in God (BIG). Riječ je o međunarodnoj zajednici kršćanskih nogometaša koja je osnovana 2015. godine i na društvenim mrežama redovito objavljuje vjerske poruke i geste svojih članova, piše DW.
Dio navijača Borussije Dortmund zbog toga je oštro reagirao. U priopćenju su poručili da vjera ne bi smjela služiti opravdavanju isključivanja i podjela te naglasili da njihova kritika nije usmjerena protiv nečije osobne vjere, nego protiv mreža koje pod njezinim okriljem promiču stavove kojima se omalovažavaju ljudi zbog seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili životnih izbora.
Borussia i DFB najavili razgovor s Nmechom
U Borussiji su potvrdili da su upoznati s kritikama te najavili razgovor s nogometašem. Klupski predstavnici poručili su da od svih igrača i zaposlenika očekuju poštovanje zakona i temeljnih vrijednosti kluba.
Među njima su posebno istaknuli poštovanje, raznolikost i ravnopravnost, kao i jasno odbacivanje svakog oblika diskriminacije. Istodobno su naglasili da se Nmecha dosad uvijek ponašao s poštovanjem i da svojim postupcima nije davao povoda za sumnju.
Razgovor s igračem najavio je i sportski direktor Njemačkog nogometnog saveza Rudi Völler, s obzirom na to da se Nmecha nalazi na popisu reprezentativaca za predstojeće utakmice Lige nacija.
„Postupit ćemo slično kao Dortmund, s kojim smo također u kontaktu. Ne želimo od toga raditi veliku priču, ali sigurno ćemo razgovarati s njim“, poručio je Völler.
Sam Nmecha oglasio se na Instagramu, istaknuvši da njegovo slavlje nije bilo namijenjeno širenju netolerancije, diskriminacije ili mržnje.
„Kao kršćani, nosimo poruku ljubavi i poštovanja prema svakom čovjeku, bez obzira na to odakle dolazi, u što vjeruje ili kakav svjetonazor zastupa“, napisao je nogometaš.
Slične kontroverze pratile su ga i ranije
Nmechina vjerska uvjerenja i javno iskazivanje religioznosti već su ranije izazivali rasprave. Tijekom nastupa za njemačku reprezentaciju nakon pogotka protiv Curaçaa izveo je istu gestu s krunom. Prije utakmice iz reprezentativnog autobusa izašao je držeći Bibliju, a nakon susreta zajedno s nekoliko suigrača i protivničkih igrača sudjelovao je u molitvi.
Nogometaš je tada objasnio da su na terenu protivnici, ali da ih vjera povezuje.
Kontroverze su ga pratile i 2023. godine, kada je iz Wolfsburga prešao u Borussiju Dortmund. Dio navijača protivio se transferu zbog njegovih ranijih objava na društvenim mrežama koje su kritičari ocijenili homofobnima i transfobnima. U jednoj od njih LGBTQ+ pokret uspoređivan je s đavlom, dok je u drugoj ismijavana maloljetna transrodna osoba.
Nmecha je nakon reakcija izbrisao dio spornih objava i poručio da voli sve ljude te da nikoga ne diskriminira. Ipak, dio javnosti nije bio uvjeren u iskrenost njegova objašnjenja.
Tadašnje vodstvo Borussije obavilo je razgovore s nogometašem prije realizacije transfera. Izvršni direktor Hans-Joachim Watzke opisao ga je kao sasvim normalnog mladića i nogometaša, a prema tadašnjim izvješćima, od njega se očekivalo da u klubu neće nametati svoja vjerska uvjerenja drugima.
Nmechin mentor osnovao je mrežu Ballers in God
Važnu ulogu u Nmechinu vjerskom životu ima bivši engleski profesionalni nogometaš John Bostock, koji mu je mentor. Bostock je 2015. osnovao mrežu Ballers in God kako bi profesionalnim nogometašima omogućio povezivanje, zajedničku molitvu i proučavanje Biblije.
Zajednica je s vremenom prerasla u međunarodnu mrežu, a na društvenim mrežama okuplja velik broj pratitelja. Redovito objavljuje fotografije i snimke nogometaša koji tijekom utakmica, proslava pogodaka ili intervjua javno govore o svojoj vjeri.
Među njima je često i Nmecha, a mreža je objavila i njegovu posljednju proslavu protiv Elversberga.
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