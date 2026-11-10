Zbog geste nakon pogotka Kovačevog igrača digla se prašina: U pozadini je kršćanska nogometna mreža

Kontroverze su ga pratile i 2023. godine, kada je iz Wolfsburga prešao u Borussiju Dortmund. Dio navijača protivio se transferu zbog njegovih ranijih objava na društvenim mrežama koje su kritičari ocijenili homofobnima i transfobnima. U jednoj od njih LGBTQ+ pokret uspoređivan je s đavlom, dok je u drugoj ismijavana maloljetna transrodna osoba.