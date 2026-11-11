"DOŠLI SMO VAS UNIŠTITI"
Kaos u Italiji: Evakuirano 300 škola zbog dojava o bombama, prijetnje upućene i Meloni
Zbog dojava o bombama evakuirano najmanje 300 škola diljem Italije, prijetnje upućene i Meloni
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Dojave o bombama poslane su ravnateljima škola elektroničkom poštom, a poruke su sadržavale i prijetnje talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni, prenosi Euronews.
Najmanje 300 škola diljem Italije evakuirano je u srijedu nakon što su elektroničkom poštom zaprimile dojave o postavljenim bombama. U porukama se nalazila i izravna prijetnja talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni, izjavio je talijanski ministar obrazovanja.
Poruka je započinjala riječima: "Došli smo vas uništiti. Provest ćemo genocid nad Talijanima."
U njoj se navodilo da je u zgradi postavljena "snažna eksplozivna naprava" koja se može daljinski aktivirati.
"Postavili smo bombu u motor automobila vaše premijerke", nastavlja se u poruci potpisanoj imenom "Mihail Andropov, vođa Vilajeta Mizoginistana".
Slične prijetnje bombama, koje su tijekom proteklog tjedna zaprimile i medijske kuće u Irskoj i Bugarskoj, također su bile potpisane imenom navodnog pošiljatelja Mihaila Andropova.
Talijanski ministar obrazovanja Giuseppe Valditara izjavio je da je diljem Italije zabilježeno oko 300 dojava, dodavši kako je "jasno da postoji određena strategija".
Vjerodostojnost sadržaja elektroničkih poruka još nije potvrđena, a nadležne službe provode sigurnosne provjere kako bi zajamčile sigurnost učenika, nastavnika i školskog osoblja.
Incident je komentirao i ministar obrane Guido Crosetto, najavivši da će parlament izvijestiti o situaciji i pitanjima povezanima s općom sigurnošću.
Ocijenio je i da su dojave o bombama dio strategije destabilizacije.
"To je dio strategije koja je sada jasna, a cilj joj je sijati strah ili izazivati zabrinutost. Svatko od nas mogao bi, uz sredstva i alate koji danas postoje, poslati elektroničku poruku školi, vrtiću ili zrakoplovnoj kompaniji i napisati da je ondje bomba", rekao je Crosetto.
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