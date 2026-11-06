Kriminalist za N1 o valu dojava o bombama: "Pokazalo se da su bile lažne, ali jedna može biti prava"

"Svaka zemlja ima jurisdikciju na kopnu, moru i u zraku. Mi smo imali situaciju da se podigao naš Rafale kad je u naš prostor ušla određena opasnost, zrakoplov za koji je došla informacija da postoji mogućnost da je u njemu postavljena eksplozivna naprava. On je spreman na brzo polijeztanje, dođe u blizinu zrakoplova, ostvari radio vezu i kontakt očima sa samim pilotom i naređuje mu slijetanje na najbližu zračnu luku, u kojoj bi opasnost bila najmanja. Često puta to bude u vojnim bazama, prostorima gdje je veća vjerojatnost da bi poginulo što manje ljudi ako bi se radilo o stvarnoj prijetnji. U slučaju odbijanja slijetanja postoji mogućnost da ga vojni avion uništi u zraku. To su krajnji koraci ali i to je moguće", rekao je i zaključio da se radi o sigurnosnom postupku