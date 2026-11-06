Od Danske do Portugala
Lažne prijetnje bombama šire se Europom. Policija na nogama, u akciju ponovno morali i vojni zrakoplovi
Val lažnih prijetnji bombama nastavio se i u petak od Danske do Portugala, nakon što su od početka tjedna mnogi zrakoplovi u Europi morali biti skrenuti s rute ili prepraćeni borbenim zrakoplovima, javljaju agencije.
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Ured francuskog premijera objavio je da su u petak upućene četiri nove prijetnje bombom zrakoplovima koji su letjeli iznad francuskog teritorija.
Danska policija priopćila je u petak da istražuje prijetnje upućene zračnom prometu u zračnoj luci u Kopenhagenu, ali je navela da prema trenutačnoj procjeni nije postojala neposredna opasnost za putnike.
"Danas smo ponovno u zračnoj luci u Kopenhagenu zbog prijetnji upućenih zračnom prometu", stoji u priopćenju kopenhaške policije. "Trenutačno istražujemo incident, a policijske snage vidljivo su prisutne u zračnoj luci".
Policija je odbila iznijeti dodatne pojedinosti.
Zračna luka u Kopenhagenu potvrdila je u izjavi poslanoj elektroničkom poštom prisutnost policije te navela da zračna luka "radi normalno". Glasnogovornik zračne luke odbio je dodatno komentirati slučaj.
U četvrtak je vojni tim za uklanjanje eksplozivnih naprava pretražio dva zrakoplova u najvećoj danskoj zračnoj luci nakon zaprimljene prijetnje, no nisu pronašli nikakve naprave.
Češka policija priopćila je u petak da je zaprimila dojavu o prijetnji bombom na najmanje osam letova koji polijeću iz praške zračne luke i slijeću u nju, dodajući da su na snazi sigurnosne mjere kako bi se utjecaj na rad zračne luke sveo na najmanju moguću mjeru.
Glasnogovornik zračne luke izjavio je da u dosad pregledanim zrakoplovima nisu pronađene eksplozivne naprave te da nijedan let nije otkazan niti preusmjeren.
"Prijetnje se odnose na letove iz Danske, Španjolske i Velike Britanije. Što se tiče odlaznih letova, riječ je o linijama prema Nizozemskoj, Cipru, Rumunjskoj, Italiji i Velikoj Britaniji", izjavio je glasnogovornik zračne luke.
Talijanska agencija ANSA objavila je da je let Wizz Aira iz Praga u Rim preusmjeren u Veneciju gdje je sigurno sletio, nakon što je talijanska kontrola leta primila prijetnju bombom putem telefonskog poziva.
Ryanov let koji je trebao krenuti iz Lisabona prema Rimu također je primio prijetnju bombom koja se pokazala kao lažna, objavila je portugalska policija.
Dvadesetak lažnih prijetnji već je od početka tjedna poremetilo zračni promet u Europi.
Hrvatski Rafale također je u četvrtak poletio kako bi presreo putnički zrakoplov finske kompanije Finnair na području između Jastrebarskog i Karlovca zbog dojave o mogućoj prijetnji, te ga prepratio do granice s Italijom.
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