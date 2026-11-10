Jakub Włodek/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS

Napadač koji je pobio šest osoba na trgu u Krakovu posjećivao je internetske stranice o norveškom masovnom ubojici Andersu Behringu Breiviku, kazao je poljski ministar pravosuđa u utorak, dodajući da postoje naznake da je bio pod utjecajem desničarskog ekstremizma.

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Motivi napadača su predmet žestoke političke rasprave otkako je ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwinski u subotu, svega nekoliko sati nakon incidenta, kazao da je napadač bio potaknut krajnje desnom ideologijom.

Čelnik oporbene nacionalističke stranke Pravo i pravda (PiS) Jaroslaw Kaczynski je priopćenje Kierwinskog nazvao "očitom laži", a čini se da su članovi vlade ustuknuli u ponedjeljak, prenosi Reuters.

Međutim, ministar pravosuđa Waldemar Zurek je za Radio Krakow u utorak rekao da postoje "veoma snažne naznake desničarskog ekstremizma" kada je riječ o motivima osumnjičenog, kojeg su tužitelji imenovali kao 24-godišnjeg Michala Oksinskog, radnika u tvornici.

Oksinski je preminuo u bolnici u ponedjeljak nakon što ga je ustrijelila policija pošto je otvorio vatru iz automobila na povijesnom glavnom trgu u Krakovu, popularnom turističkom odredištu.

"Jasno je da je posjećivao internetske stranice koje se tiču Andersa Breivika", kazao je Zurek.

Protumuslimanski neonacist Breivik je u srpnju 2011. ubio osam osoba autobombom u Oslu, a potom vatrenim oružjem 69, uglavnom tinejdžera, u kampu organizacije mladih Laburističke stranke na otoku Utoya.

Zurek je dodao da je u sobi napadača pronađena žuta zastava sa zmijom i natpisom "Ne gazi me".

Poznata kao Gadsdenova zastava, prvi se put pojavila tijekom Američke revolucije u 18. stoljeću, a u suvremeno doba su je koristile krajnje desne skupine u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Reuters.

Ministar je kazao da su i na Oksinskovom radnom mjestu pronađeni simboli "koji bi mogli upućivati na ovaj smjer istrage".

Parlamentarni zastupnik PiS-a Michal Wojcik je za Reuters rekao da je "zgrožen" Zurekovim tvrdnjama.

"Po mom sudu, predstavnici poljske vlade postupaju nepošteno prema međunarodnoj zajednici", poručio je.

Kierwinski je za javnu radiopostaju u utorak kazao da ne povlači ništa što je rekao, ali da čeka nalaze istrage.

Tijela oca, majke i sestre Oksinskog su pronađena u njihovom domu u subotu. Dužnosnici kažu da ih je vjerojatno također ubio Oksinski.